FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 572

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Lesorub:

Верха не доделаны:

Как, впрочем, и на Евре, и на Фунте...

))) Да нет разворотной модели... ./

 
Rustam Galkeev:

))) Да нет разворотной модели... ./

Т.е. вы считаете что падать не будем? 500-800 пунктов..

Ну у меня как обычно другие данные...

 

Рассматриваю Аффинаж на селл после обновы текущего макса х/2 и х/4, 

падение на мой взляд будет в район 1.3220 - 1.3240/остановка/,

далее к 1.3170 и резкий подъём к 1.3670

 
Rustam Galkeev:

Рассматриваю Аффинаж на селл после обновы текущего макса х/2 и х/4, 

падение на мой взляд будет в район 1.3220 - 1.3240/остановка/,

далее к 1.3170 и резкий подъём к 1.3670

понятно. я особо ценовые цели не прогнозирую, но знаю что падать будем долго.... могу предположить только что 500-800 пунктов... посмотрим кароч.

 

GBPUSD  еще один треугольник, пробили вниз идем дальше.


 

AUDUSD тут тоже возможно по пробою быстро вниз


 
sterva:

Воздухом торговать куда перспективней. Биткоинов никто не знает сколько нашлепали, а воздух посчитать можно.)

Общий объём биткоинов ограничен и не превысит 21 миллион.

Так что биткоины легче посчитать чем воздух)

[Удален]  

фунт готовится вниз


GBPUSDH2

 
SanAlex:

фунт готовится вниз


))) Да проход к 1.3340 далее текущий макс и вниз,

если конечно не будет резкого импульса в верх где то-же вниз... ./

[Удален]  
EUR\USD ещё хочет к верху
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