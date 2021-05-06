FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 572
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Верха не доделаны:
Как, впрочем, и на Евре, и на Фунте...
))) Да нет разворотной модели... ./
))) Да нет разворотной модели... ./
Т.е. вы считаете что падать не будем? 500-800 пунктов..
Ну у меня как обычно другие данные...
Рассматриваю Аффинаж на селл после обновы текущего макса х/2 и х/4,
падение на мой взляд будет в район 1.3220 - 1.3240/остановка/,
далее к 1.3170 и резкий подъём к 1.3670
Рассматриваю Аффинаж на селл после обновы текущего макса х/2 и х/4,
падение на мой взляд будет в район 1.3220 - 1.3240/остановка/,
далее к 1.3170 и резкий подъём к 1.3670
понятно. я особо ценовые цели не прогнозирую, но знаю что падать будем долго.... могу предположить только что 500-800 пунктов... посмотрим кароч.
GBPUSD еще один треугольник, пробили вниз идем дальше.
AUDUSD тут тоже возможно по пробою быстро вниз
Воздухом торговать куда перспективней. Биткоинов никто не знает сколько нашлепали, а воздух посчитать можно.)
Общий объём биткоинов ограничен и не превысит 21 миллион.
Так что биткоины легче посчитать чем воздух)
фунт готовится вниз
фунт готовится вниз
))) Да проход к 1.3340 далее текущий макс и вниз,
если конечно не будет резкого импульса в верх где то-же вниз... ./