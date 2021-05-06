FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 295
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Канадец продажа.
надеюсь все помнят что сегодня половина банков не работает, в штатах и британии выходной ? довольно рисково входить
а то пока сейчас пока все дремлют, насыпят новостей и устроят праздник волатильности вместо чахлого флета..вот уже https://www.mql5.com/ru/forum/341724
надеюсь все помнят что сегодня половина банков не работает, в штатах и британии выходной ? довольно рисково входить
а то пока сейчас пока все дремлют, насыпят новостей и устроят праздник волатильности вместо чахлого флета..вот уже https://www.mql5.com/ru/forum/341724
Банкиры жарят шашлыки, а кушать то всем ох как хочется.
А по канадцу сомнительно, но могут пробить линию поддержки на часе.
надеюсь все помнят что сегодня половина банков не работает, в штатах и британии выходной ? довольно рисково входить
а то пока сейчас пока все дремлют, насыпят новостей и устроят праздник волатильности вместо чахлого флета..вот уже https://www.mql5.com/ru/forum/341724
Похоже Трамп пошел ва-банк, ставит всё против Китая... и похоже война, к которой так долго готовились с Россией на самом деле будет с Китаем...заход с тыла так сказать, китайцам тоже терять нечего, окромя своих цепей... ну и кто выйдет победителем - Хаос или супер порядок и строжайшая дисциплина...вот теперь то уж точно - рынки рухнут ниже плинтуса...
Купил маненько
А по канадцу сомнительно, но могут пробить линию поддержки на часе.
Канадец не плохо так спускается.
Вот и славненько.
Вот и славненько.
смотрю - Все в печали!? не кто не хочет, не чего обсуждать.
смотрю - Все в печали!? не кто не хочет, не чего обсуждать.
Просто все ждут когда здесь сигналы выкладывать будут.
Зачем говорить то?)))) И так все в шоколаде.
Просто все ждут когда здесь сигналы выкладывать будут.
Зачем говорить то?)))) И так все в шоколаде.
а как же это? -Тенденции, прогнозы и следствия