FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 295

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Канадец продажа.


 

надеюсь все помнят что сегодня половина банков не работает, в штатах и британии выходной ? довольно рисково входить

а то пока сейчас пока все дремлют, насыпят новостей и устроят праздник волатильности вместо чахлого флета..вот уже https://www.mql5.com/ru/forum/341724 

Китай опустил официальный курс юаня до минимума с 2008 года
Китай опустил официальный курс юаня до минимума с 2008 года
  • 2020.05.25
  • www.mql5.com
Китай опустил официальный курс юаня до минимума с 2008 года После того, как НБК установил курс юаня в 7...
 
Maxim Kuznetsov:

надеюсь все помнят что сегодня половина банков не работает, в штатах и британии выходной ? довольно рисково входить

а то пока сейчас пока все дремлют, насыпят новостей и устроят праздник волатильности вместо чахлого флета..вот уже https://www.mql5.com/ru/forum/341724 

Банкиры жарят шашлыки, а кушать то всем ох как хочется.

b45

А по канадцу сомнительно, но могут пробить линию поддержки на часе.

Cad255

 
Maxim Kuznetsov:

надеюсь все помнят что сегодня половина банков не работает, в штатах и британии выходной ? довольно рисково входить

а то пока сейчас пока все дремлют, насыпят новостей и устроят праздник волатильности вместо чахлого флета..вот уже https://www.mql5.com/ru/forum/341724 

Похоже Трамп пошел ва-банк, ставит всё против Китая... и похоже война, к которой так долго готовились с Россией на самом деле будет с Китаем...заход с тыла так сказать, китайцам тоже терять нечего, окромя своих цепей... ну и кто выйдет победителем - Хаос или супер порядок и строжайшая дисциплина...вот теперь то уж точно - рынки рухнут ниже плинтуса...

 

Купил маненько


 
Uladzimir Izerski:

А по канадцу сомнительно, но могут пробить линию поддержки на часе.


Канадец не плохо так спускается.


 

Вот и славненько.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Вот и славненько.


смотрю - Все в печали!? не кто не хочет, не чего обсуждать. 

 
Alexsandr San:

смотрю - Все в печали!? не кто не хочет, не чего обсуждать. 

Просто все ждут когда здесь сигналы выкладывать будут.

Зачем говорить то?)))) И так все в шоколаде.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Просто все ждут когда здесь сигналы выкладывать будут.

Зачем говорить то?)))) И так все в шоколаде.

а как же это? -Тенденции, прогнозы и следствия

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