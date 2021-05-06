FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 459

Новый комментарий
[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

это пофиг, не имеет значение

Читаю ваши прогнозы и делаю наоборот, пока в плюсе
 
Vladimir Baskakov:
Читаю ваши прогнозы и делаю наоборот, пока в плюсе

Своего рода тоже система для алготрейдинга выходит... и в каком плюсе если не секрет... тогда тоже наверно так буду ходить...))))

Леха Волчанский тоже так говорил - пропал куда-то, он вроде писал статьи в дзен, там наверно больше заработки...))

 
Vladimir Baskakov:
Читаю ваши прогнозы и делаю наоборот, пока в плюсе

))))))))))) хорошо

Хотя бы по этим сигналам покажите ордера в обратную сторону))) болтун вы Владимир, болтун!

1.  

2.  

3.  

4. 

5.  

6.  

7. 

8. 

9.  

10. 

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

))))))))))) хорошо

Хотя бы по этим сигналам покажите ордера в обратную сторону))) болтун вы Владимир, болтун!

1.  

2.  

3.  

4. 

5.  

6.  

7. 

8. 

9.  

10. 

Для начала заработай 1 доллар
 

GBPUSD: Может быть один бар ошибся, если так тогда щас упадем, либо офф. до следующего 

Один бар конечно не критично по времени, но по количеству пунктов бывает жестко


[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

)))) хорошо Болтун, как скажете)

Столько хватит??? Болтун)

 

Алеша мы не в детском саду, тут за рисунки не хвалят
 
Vladimir Baskakov:
Алеша мы не в детском саду, тут за рисунки не хвалят

Идите в другом месте проболтайте пожалуйста. не засоряйте ветку.

 
Aleksandr Yakovlev:

Вот кого слушать надо )))


5+
 
Vitaly Muzichenko:

Вот где шедеврально


5++
 
Золото--1928,20 и падаем.
1...452453454455456457458459460461462463464465466...656
Новый комментарий