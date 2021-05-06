FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 459
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это пофиг, не имеет значение
Читаю ваши прогнозы и делаю наоборот, пока в плюсе
Своего рода тоже система для алготрейдинга выходит... и в каком плюсе если не секрет... тогда тоже наверно так буду ходить...))))
Леха Волчанский тоже так говорил - пропал куда-то, он вроде писал статьи в дзен, там наверно больше заработки...))
Читаю ваши прогнозы и делаю наоборот, пока в плюсе
))))))))))) хорошо
Хотя бы по этим сигналам покажите ордера в обратную сторону))) болтун вы Владимир, болтун!
1. #4123
2. #4124
3. #4126
4. #4132
5. #4137
6. #4151
7. #4173
8. #4179
9. #4182
10. #4183
))))))))))) хорошо
Хотя бы по этим сигналам покажите ордера в обратную сторону))) болтун вы Владимир, болтун!
1. #4123
2. #4124
3. #4126
4. #4132
5. #4137
6. #4151
7. #4173
8. #4179
9. #4182
10. #4183
GBPUSD: Может быть один бар ошибся, если так тогда щас упадем, либо офф. до следующего
Один бар конечно не критично по времени, но по количеству пунктов бывает жестко
)))) хорошо Болтун, как скажете)
Столько хватит??? Болтун)
Алеша мы не в детском саду, тут за рисунки не хвалят
Идите в другом месте проболтайте пожалуйста. не засоряйте ветку.
Вот кого слушать надо )))
Вот где шедеврально