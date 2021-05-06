FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 424
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
EURNZD Ты не вставал на продажу??? будем долго падать!!!! 1000 пунктов!!!!
USDCAD ну думаю все, полетели.
лови кароч её....
Простой откат... Еще пойдет вверх за целью от палок!
Простой откат... Еще пойдет вверх за целью от палок!
щас гляну до куда...
EURNZD Ты не вставал на продажу??? будем долго падать!!!! 1000 пунктов!!!!
А теперь можно и прикупить)
А теперь можно и прикупить)
Очень сильно сомневаюсь)
ПЕрвая остановка вот тут будет
EURNZD Ты не вставал на продажу??? будем долго падать!!!! 1000 пунктов!!!!
Расти будем!
Нет, будем долго падать 1000-2500 пунктов. Поверьте Мастеру-Фломастеру)))
щас гляну до куда...
USDCAD Илюх!, долго падать будем, я думаю я экстремум забрал, лижбы треугольника опять небыло..
EURNZD Если текущий бар закроется восходящим тогда снова рухнем, что скорее всего.