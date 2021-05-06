FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 424

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EURNZD Ты не вставал на продажу??? будем долго падать!!!! 1000 пунктов!!!!


 

USDCAD ну думаю все, полетели.


 
ALEKSANDR GADZERA:

лови кароч её....

Простой откат... Еще пойдет вверх за целью от палок!

 
Lesorub:

Простой откат... Еще пойдет вверх за целью от палок!

щас гляну до куда...

 
ALEKSANDR GADZERA:

EURNZD Ты не вставал на продажу??? будем долго падать!!!! 1000 пунктов!!!!


А теперь можно и прикупить)


 
Aleksandr Yakovlev:

А теперь можно и прикупить)


Очень сильно сомневаюсь)

ПЕрвая остановка вот тут будет


 
ALEKSANDR GADZERA:

EURNZD Ты не вставал на продажу??? будем долго падать!!!! 1000 пунктов!!!!


Расти будем!
 
Lesorub:
Расти будем!

Нет, будем долго падать 1000-2500 пунктов. Поверьте Мастеру-Фломастеру)))

 
ALEKSANDR GADZERA:

щас гляну до куда...

USDCAD Илюх!, долго падать будем, я думаю я экстремум забрал, лижбы треугольника опять небыло..

 

EURNZD Если текущий бар закроется восходящим тогда снова рухнем, что скорее всего.


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