FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 158
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Хорошо)))) посмотрим))))) Все может быть)
Точка перегиба? что это вообще... вы о чем?
Со мной конечно вы можете поспорить, но не с рынком.
Всем привет. Несколько страниц назад выкладывал скрин по продаже евы.
Вот результат.
Ладно, молчу. До конца недели все будет ясно...
я не говорю о движении в несколько дней))) возможно день-два, ну вобщем-то да, до конца недели.
Фунт ена совершил сделку на продажу. Буду ждать развития событий.
Пунктов 30-40 пройдет цена в мою сторону, часть позиции закрою.
Остальное переведу в БУ. Все как обычно в общем.
Забыл написать. Если уйдет ниже 132,110 то долью к продаже еще
другого минимума, не будет?
Цена идет к 105,300 и ниже.
Но это не точно)))
другого минимума, не будет?
Индекс Бакса для чего был здесь нарисован???
От нех делать???
Ну максимум в следующий бар, если нет , значит я не прав.
Думаю все таки на один бар я ошибся, посмотрим кароч....