FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 158

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ALEKSANDR GADZERA:

Хорошо)))) посмотрим))))) Все может быть)

Точка перегиба? что это вообще... вы о чем?

Со мной конечно вы можете поспорить, но не с рынком.

Ладно, молчу. До конца недели все будет ясно... 
 

Всем привет. Несколько страниц назад выкладывал скрин по продаже евы.

Вот результат.


 
Lesorub:
Ладно, молчу. До конца недели все будет ясно... 

я не говорю о движении в несколько дней))) возможно день-два, ну вобщем-то да, до конца недели.

 

Фунт ена совершил сделку на продажу. Буду ждать развития событий.

Пунктов 30-40 пройдет цена в мою сторону, часть позиции закрою.

Остальное переведу в БУ. Все как обычно в общем.

Забыл написать. Если уйдет ниже 132,110 то долью к продаже еще

 
Alexsandr San:

другого минимума, не будет?

 

Цена идет к 105,300 и ниже.

Но это не точно)))

 
Alexsandr San:

другого минимума, не будет?

 

Ну максимум в следующий бар, если нет , значит я не прав.
 

Индекс Бакса для чего был здесь нарисован???

От нех делать???

 
Кто нибудь знает от  чего это AUD сегодня пытался вырасти?
 
ALEKSANDR GADZERA:
Ну максимум в следующий бар, если нет , значит я не прав.
И то думаю что все ок, по закрытию бара это будет минимум. бывает конечно 1-2 бара ошибаюсь, но это не критично, посмотрим что будет.
 

Думаю все таки на один бар я ошибся, посмотрим кароч....


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