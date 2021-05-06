FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 536

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Сраховочный бай стоп 1.3300

Смысл такого поступка проста - даже при пробое бай стопа цена откатиться к данному селу, так что я в принципе ничего не потеряю тока Time -?

 
Vladimir Baskakov:
По постам плюс , в реале -1400

Это разные вещи, мани менеджмент к прогнозам не относиться... я могу себе позволить такую торговлю... поверьте мне на слово. Если бы, у вас был торговый оборот на 3 дня более $3m, думаю вы бы, тоже так торговали бы.

 

[Удален]  
Rustam Galkeev:
Сраховочный бай стоп 1.3300

Открыли бы сигнал, может кто подпишется, плюс ещё заработок. Ну и прогнозы Ваши, будут более понятны и открыты для анализа.  

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

Это разные вещи, мани менеджмент к прогнозам не относиться... я могу себе позволить такую торговлю... поверьте мне на слово.

 

Сказочник
[Удален]  
Ivan Butko:
Скажу, как мастер: цена сходит и вверх, и вниз. И вниз, и вверх. 
Vitaly Muzichenko:

Быть мастером - сложно, нужно часто счёт пополнять

гениально, ребята 

 
Vladimir Baskakov:
Сказочник

Хорошо)))) 

 
SanAlex:

Открыли бы сигнал, может кто подпишется, плюс ещё заработок. Ну и прогнозы Ваши, будут более понятны и открыты для анализа.  

(((Непреследую выгоду, если были внимательны... ./ Просто хочу до многих донести то что весь секрет кроется в вас сомих.

Нужно больше думать и анализировать, изучать и практиковаться и только со временем вы сможете сами довольно неплохо 

работать и заробатывать не коп сигналы. Создадите свой торг систему понятную только вам. 

Надеюсь ответил раскрыто на ваш ?

[Удален]  
Rustam Galkeev:

(((Непреследую выгоду, если были внимательны... ./ Просто хочу до многих донести то что весь секрет кроется в вас сомих.

Нужно больше думать и анализировать, изучать и практиковаться и только со временем вы сможете сами довольно неплохо 

работать и заробатывать не коп сигналы. Создадите свой торг систему понятную только вам. 

Надеюсь ответил раскрыто на ваш ?

Спасибо за ответ. - думаю все так думают как и Вы.

 
Чтобы зависимость не погубила тебя, играй на центовом счете с $1 на депозите. 
Это второй секрет. 
[Удален]  

сегодня наверное не дотянет к 1854.28 - может в завтра !?

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