FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 536
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Сраховочный бай стоп 1.3300
Смысл такого поступка проста - даже при пробое бай стопа цена откатиться к данному селу, так что я в принципе ничего не потеряю тока Time -?
По постам плюс , в реале -1400
Это разные вещи, мани менеджмент к прогнозам не относиться... я могу себе позволить такую торговлю... поверьте мне на слово. Если бы, у вас был торговый оборот на 3 дня более $3m, думаю вы бы, тоже так торговали бы.
Сраховочный бай стоп 1.3300
Открыли бы сигнал, может кто подпишется, плюс ещё заработок. Ну и прогнозы Ваши, будут более понятны и открыты для анализа.
Это разные вещи, мани менеджмент к прогнозам не относиться... я могу себе позволить такую торговлю... поверьте мне на слово.
Скажу, как мастер: цена сходит и вверх, и вниз. И вниз, и вверх.
Быть мастером - сложно, нужно часто счёт пополнять
гениально, ребята
Сказочник
Хорошо))))
Открыли бы сигнал, может кто подпишется, плюс ещё заработок. Ну и прогнозы Ваши, будут более понятны и открыты для анализа.
(((Непреследую выгоду, если были внимательны... ./ Просто хочу до многих донести то что весь секрет кроется в вас сомих.
Нужно больше думать и анализировать, изучать и практиковаться и только со временем вы сможете сами довольно неплохо
работать и заробатывать не коп сигналы. Создадите свой торг систему понятную только вам.
Надеюсь ответил раскрыто на ваш ?
(((Непреследую выгоду, если были внимательны... ./ Просто хочу до многих донести то что весь секрет кроется в вас сомих.
Нужно больше думать и анализировать, изучать и практиковаться и только со временем вы сможете сами довольно неплохо
работать и заробатывать не коп сигналы. Создадите свой торг систему понятную только вам.
Надеюсь ответил раскрыто на ваш ?
Спасибо за ответ. - думаю все так думают как и Вы.
сегодня наверное не дотянет к 1854.28 - может в завтра !?