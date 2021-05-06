FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 203

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Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Вчера часть по ене сделок порезал, что то по БУ выбило.

Вы как хотите , а я опять вниз встал.


вот так примерно:


 
ALEKSANDR GADZERA:

вот так примерно:


не расскажите в паре слов о вашем манимэнеджменте - я первый раз такое вижу (не о последнем скрине речь, а вообще). смотрел ваш сигнал, но не понял логики - лоты то растут, то падают и противоположные позиции часто появляются...

 
Фунт пошел медленно вверх на 2.00 с остановкой 1.51
[Удален]  
Alexxl2008:
Фунт пошел медленно вверх на 2.00 с остановкой 1.51

а зачем, он туда пошёл? и с какой парой, он так, ломанулся?  

 
Igor Zakharov:

не расскажите в паре слов о вашем манимэнеджменте - я первый раз такое вижу (не о последнем скрине речь, а вообще). смотрел ваш сигнал, но не понял логики - лоты то растут, то падают и противоположные позиции часто появляются...

Добрый день, Манимэнеджмент не очень, нужно постоянно быть в сети на мелких движениях, надоел 3d Action немного, буду только в сторону тренда работать. Немного исправим манимэнеджмент, чтобы не так ужасно выглядело.

 
Alexsandr San:

а зачем, он туда пошёл? и с какой парой, он так, ломанулся?  

GBPUSD вверх на 2.0
[Удален]  
Alexxl2008:
GBPUSD вверх на 2.0

а чё, всё может быть - время такое, что - всё может быть.

а он - случайно, не будет останавливаться, на 1.20 ??? а то, Вы - остановку дали на 1.51

 
Alexsandr San:

а чё, всё может быть - время такое, что - всё может быть.

а он - случайно, не будет останавливаться, на 1.20 ??? а то, Вы - остановку дали на 1.51

1.51 это дневной максимум, от него Фунт может дать коррекцию вниз на 1.32
[Удален]  
Alexxl2008:
1.51 это дневной максимум, от него Фунт может дать коррекцию вниз на 1.32

как он может, дать вниз к 1.32 - если сейчас, цена 1.25 ???

 
Alexsandr San:

как он может, дать вниз к 1.32 - если сейчас, цена 1.25 ???

Фунт дойдет до 1.51 вверх.,затем сходит вниз на 1,37 или 1.32 и пойдет вверх на 2.110
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