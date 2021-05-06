FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 203
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Всем привет. Вчера часть по ене сделок порезал, что то по БУ выбило.
Вы как хотите , а я опять вниз встал.
вот так примерно:
вот так примерно:
не расскажите в паре слов о вашем манимэнеджменте - я первый раз такое вижу (не о последнем скрине речь, а вообще). смотрел ваш сигнал, но не понял логики - лоты то растут, то падают и противоположные позиции часто появляются...
Фунт пошел медленно вверх на 2.00 с остановкой 1.51
а зачем, он туда пошёл? и с какой парой, он так, ломанулся?
не расскажите в паре слов о вашем манимэнеджменте - я первый раз такое вижу (не о последнем скрине речь, а вообще). смотрел ваш сигнал, но не понял логики - лоты то растут, то падают и противоположные позиции часто появляются...
Добрый день, Манимэнеджмент не очень, нужно постоянно быть в сети на мелких движениях, надоел 3d Action немного, буду только в сторону тренда работать. Немного исправим манимэнеджмент, чтобы не так ужасно выглядело.
а зачем, он туда пошёл? и с какой парой, он так, ломанулся?
GBPUSD вверх на 2.0
а чё, всё может быть - время такое, что - всё может быть.
а он - случайно, не будет останавливаться, на 1.20 ??? а то, Вы - остановку дали на 1.51
а чё, всё может быть - время такое, что - всё может быть.
а он - случайно, не будет останавливаться, на 1.20 ??? а то, Вы - остановку дали на 1.51
1.51 это дневной максимум, от него Фунт может дать коррекцию вниз на 1.32
как он может, дать вниз к 1.32 - если сейчас, цена 1.25 ???
как он может, дать вниз к 1.32 - если сейчас, цена 1.25 ???