FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 305
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Трейдеры, куда золото пойдет какие мысли?
В чужие карманы.
В чужие карманы.
Может вниз?
Надеюсь картина ясна ? при этом с 2018 оно только ускоряется..
Надеюсь картина ясна ? при этом с 2018 оно только ускоряется..
Ясна)
Но 2020 год должен быть красивым, мне кажется так) Поэтому вниз надо сходить далеко.
По EURCHF второй заход вниз на1.0510 и затем разворот вверх на 1.2600.Настоящий штопор вниз начнется после уровня 1.069P
ЗБС Спасибо.
ЗБС Спасибо.
Самое хреновое что можно для себя любимого сделать - это воспринять данную ветку как источник сигналов :-)
куда золото пойдет какие мысли?
Сами то, от него, что добиться хотите?
Сами то, от него, что добиться хотите?
Все разумеется хотят прибыли
Как и следовало ожидать, индекс Бакса подходит к нашим уровням профита!
Полагаю, что в следующие три торговых дня увидим не хилую коррекцию на Евре.
Потому, с седняшнего дня, Бакс - наше все!!!
Все разумеется хотят прибыли
Ну хорошо...
Верха, как по мне, так отработали!
Ловите профит у водолазов:
И пониже..
Многие хотят продать подороже...