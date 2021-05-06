FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 305

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tamagucci:
Трейдеры, куда золото пойдет какие мысли? 

В чужие карманы.

 
Alexey Viktorov:

В чужие карманы.

Может вниз? 
 
tamagucci:
Может вниз? 

Надеюсь картина ясна ? при этом с 2018 оно только ускоряется..

 
Maxim Kuznetsov:

Надеюсь картина ясна ? при этом с 2018 оно только ускоряется..

Ясна)

Но 2020 год должен быть красивым, мне кажется так) Поэтому вниз надо сходить далеко.

 
Alexxl2008:
По EURCHF второй заход вниз на1.0510 и затем разворот вверх на 1.2600.Настоящий штопор вниз начнется после уровня 1.069P

ЗБС Спасибо.

 
MASTERXAYS:

ЗБС Спасибо.

Самое хреновое что можно для себя любимого сделать - это воспринять данную ветку как источник сигналов :-)

 
tamagucci:
  куда золото пойдет какие мысли? 

Сами то, от него, что добиться хотите?      

 
Lesorub:

Сами то, от него, что добиться хотите?      

Все разумеется хотят прибыли

 

Как и следовало ожидать, индекс Бакса подходит к нашим уровням профита!

Полагаю, что в следующие три торговых дня увидим не хилую коррекцию на Евре.

Потому, с седняшнего дня, Бакс - наше все!!!  

 
Vitaliy Maznev:

Все разумеется хотят прибыли

Ну хорошо...

Верха, как по мне, так отработали!

Ловите профит у водолазов:

И пониже..

Многие хотят продать подороже...

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