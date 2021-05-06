FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 414
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Немного не согласен, если Серебро вниз значит и Золото.
значить будем ловить его снизу с 1893.17
GBPUSD: выше свечи в 12:30 цена в ближайшее время не пойдет, можно спокойно продать.
GBPUSD: выше свечи в 12:30 цена в ближайшее время не пойдет, можно спокойно продать.
К концу дня примерно вот тут должны быть еще примерно 100 пунктов.
К концу дня примерно вот тут должны быть еще примерно 100 пунктов.
Конец движение будет в 18:15 на М15, а там дальше видно будет.
Илюха! ну вот ведешь, как хорошо пошли #4101 , всегда бы так без задержек.
Илюха! ну вот ведешь, как хорошо пошли #4101 , всегда бы так без задержек.
Ага...
XAGUSD за 3-4 дня думаю пролетим 300-400 пунктов!!!! можно доливаться и доливаться.... сегодня падаем до 19:30 по терминалу на М30 (от туда вверх пойдем), там дальше найдем максимум и снова дольемся..
хорошо пошла!
хорошо пошла!
эт только начала. кройте buy.
эт только начала. кройте buy.
зачем? - на оборот нужно докупать, пока подешевело!