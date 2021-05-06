FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 414

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ALEKSANDR GADZERA:

Немного не согласен, если Серебро вниз значит и Золото.


значить будем ловить его снизу с 1893.17

Файлы:
XAUUSDH2_1893.17.png  86 kb
 

GBPUSD: выше свечи в 12:30 цена в ближайшее время не пойдет, можно спокойно продать.


 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD: выше свечи в 12:30 цена в ближайшее время не пойдет, можно спокойно продать.


К концу дня примерно вот тут должны быть еще примерно 100 пунктов.


 
ALEKSANDR GADZERA:

К концу дня примерно вот тут должны быть еще примерно 100 пунктов.


Конец движение будет в 18:15 на М15, а там дальше видно будет.


 

Илюха! ну вот ведешь, как хорошо пошли  , всегда бы так без задержек.

 
ALEKSANDR GADZERA:

Илюха! ну вот ведешь, как хорошо пошли  , всегда бы так без задержек.

Ага...

 

XAGUSD  за 3-4 дня думаю пролетим 300-400 пунктов!!!! можно доливаться и доливаться.... сегодня падаем до 19:30 по терминалу на М30 (от туда вверх пойдем), там дальше найдем максимум и снова дольемся..


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хорошо пошла!

XAUUSDM30.png

 
SanAlex:

хорошо пошла!


эт только начала. кройте buy.

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ALEKSANDR GADZERA:

эт только начала. кройте buy.

зачем? - на оборот нужно докупать, пока подешевело! 

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