FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 503
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
EURGBP походу на сегодня все... посмотрим. либо от сюда вниз, либо треугольник и дальше видно будет
EURGBP походу на сегодня все... посмотрим. либо от сюда вниз, либо треугольник и дальше видно будет
Терпи казак, терпи. Еще немного)))
не хватает терпения))
второй раз уже открылся... не я, вышел пробьёт вершину дальше встану
а треугольник - это вверх или вниз?
щас посмотрю, я их никогда не угадываю)))...
а треугольник - это вверх или вниз?
КАроч по закрытию свечи на Н1 вниз пойдет. прям как свеча закроется можешь вставить на продажу
КАроч по закрытию свечи на Н1 вниз пойдет. прям как свеча закроется можешь вставить на продажу
Веселый ты парень)) 😀
Ну а что делать, Ауди продавай... щас рухнет.
Веселый ты парень)) 😀
НУ все таки так думаю....
AUDUSD Во!
щас посмотрю, я их никогда не угадываю)))...
то есть или вниз или хз.
то есть просто - хз
;)