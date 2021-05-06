FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 503

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ALEKSANDR GADZERA:

EURGBP  походу на сегодня все... посмотрим. либо от сюда вниз, либо треугольник и дальше видно будет


Терпи казак, терпи. Еще немного))) 0,90045 можно фиксировать часть. 
 
ALEKSANDR GADZERA:

EURGBP  походу на сегодня все... посмотрим. либо от сюда вниз, либо треугольник и дальше видно будет

а треугольник - это вверх или вниз?
 
Aleksandr Yakovlev:
Терпи казак, терпи. Еще немного))) 

не хватает терпения))

второй раз уже открылся...  не я, вышел пробьёт вершину дальше встану


 
Renat Akhtyamov:
а треугольник - это вверх или вниз?

щас посмотрю, я их никогда не угадываю)))...

 
Renat Akhtyamov:
а треугольник - это вверх или вниз?

КАроч по закрытию свечи на Н1 вниз пойдет. прям как свеча закроется можешь вставить на продажу

 
ALEKSANDR GADZERA:

КАроч по закрытию свечи на Н1 вниз пойдет. прям как свеча закроется можешь вставить на продажу

Веселый ты парень)) 😀
 
Aleksandr Yakovlev:
Веселый ты парень)) 😀

Ну а что делать, Ауди продавай... щас рухнет.

 
Aleksandr Yakovlev:
Веселый ты парень)) 😀

НУ все таки так думаю....


 

AUDUSD  Во!


 
ALEKSANDR GADZERA:

щас посмотрю, я их никогда не угадываю)))...

то есть или вниз или хз.

то есть просто - хз

;)

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