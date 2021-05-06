FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 654
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Всем привет. С наступающим Новым Годом)))
Что, ветку не дали открыть?
Редиски. Что тут еще сказать.
Пусть другие открывают. Я пас.
есть весёлый кросс CHFJPY - так вот он вышел на уровень принятия решений. По идее завтра можно было-бы ловить хай в сторону на юг, сиречь входить в продажи во второй половине дня, НО :-) но новый год блин...
почему на юг а не на север ? - хорошо смотрится к 122.908
Редиски. Что тут еще сказать.
Пусть другие открывают. Я пас.
Правильно, там один флуд.
За все время я наверно первый раз с тобой соглашусь.
почему на юг а не на север ? - хорошо смотрится к 122.908
5 лет волатильного флета, сейчас в хаях..
С 1-го ЕС и Бриты начнут жить по новым правилам. Первое время будет неразбериха. Имхо евро и фунт просядут к баксу, евро куда-нить к уровню 1.2, а фунт к 1.3.
Оптимистично)
Всем привет. С наступающим Новым Годом)))
С наступающим!
Жму из дуба масло...