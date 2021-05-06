FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 654

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Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. С наступающим Новым Годом)))

Что, ветку не дали открыть?
 
Vladimir Baskakov:
Что, ветку не дали открыть?

Редиски. Что тут еще сказать.

Пусть другие открывают. Я пас.

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Maxim Kuznetsov:
есть весёлый кросс CHFJPY - так вот он вышел на уровень принятия решений. По идее завтра можно было-бы ловить хай в сторону на юг, сиречь входить в продажи во второй половине дня, НО :-) но новый год блин...

почему на юг а не на север ? - хорошо смотрится к 122.908

CHFJPYMonthly 129.927 image002

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Aleksandr Yakovlev:

Редиски. Что тут еще сказать.

Пусть другие открывают. Я пас.

Правильно, там один флуд.
В английской части таких нет.
Отдыхай
 
Vladimir Baskakov:
Правильно, там один флуд.
В английской части таких нет.
Отдыхай

За все время я наверно первый раз с тобой соглашусь.

 
SanAlex:

почему на юг а не на север ? - хорошо смотрится к 122.908


5 лет волатильного флета, сейчас в хаях..

 
С 1-го ЕС и Бриты начнут жить по новым правилам. Первое время будет неразбериха. Имхо евро и фунт просядут к баксу, евро куда-нить к уровню 1.2, а фунт к 1.3.
 
sibirqk:
С 1-го ЕС и Бриты начнут жить по новым правилам. Первое время будет неразбериха. Имхо евро и фунт просядут к баксу, евро куда-нить к уровню 1.2, а фунт к 1.3.

Оптимистично)

 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. С наступающим Новым Годом)))

С наступающим!

 

Жму из дуба масло...


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