FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 229

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Alexxl2008:
Лесоруб ,сработает точно,уровень риска 1000% держим, я называю это явление неубиваемый форекс.Родной брат спрашивает меня,.Саш а почему ты не ставишь стоп ордера.И я ему гордо отвечаю -братан нас защищает математика.Настоящий штопор вниз начнется в 03-00 по Москве(0-00 по Гринвичу).
Есть там цель с дневок ниже... Но, пока заберу откат. 
 
Lesorub:
Есть там цель с дневок ниже... Но, пока заберу откат. 
по фунту куда путь держишь?
 
Renat Akhtyamov:
по фунту куда путь держишь?

Куда хошь можно вставать:


 

А что если здесь прикупить?

 
Speculator:

А что если здесь прикупить?

Привет. Я ровно по 1,0760 купил.

 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. Я ровно по 1,0760 купил.

Доброго Дня!

 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. Я ровно по 1,0760 купил.

А я продал...
 
Speculator:

А что если здесь прикупить?

Aleksandr Yakovlev:

Привет. Я ровно по 1,0760 купил.

MakarFX:
А я продал...

СУПЕР! 

Помогает форум. 

Решила посмотреть, что люди думают.)))

 
sterva:

СУПЕР! 

Помогает форум. 

Решила посмотреть, что люди думают.)))

И люди думают..?

 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. Я ровно по 1,0760 купил.

рановасто
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