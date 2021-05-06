FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 229
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Лесоруб ,сработает точно,уровень риска 1000% держим, я называю это явление неубиваемый форекс.Родной брат спрашивает меня,.Саш а почему ты не ставишь стоп ордера.И я ему гордо отвечаю -братан нас защищает математика.Настоящий штопор вниз начнется в 03-00 по Москве(0-00 по Гринвичу).
Есть там цель с дневок ниже... Но, пока заберу откат.
по фунту куда путь держишь?
Куда хошь можно вставать:
А что если здесь прикупить?
А что если здесь прикупить?
Привет. Я ровно по 1,0760 купил.
Привет. Я ровно по 1,0760 купил.
Доброго Дня!
Привет. Я ровно по 1,0760 купил.
А что если здесь прикупить?
Привет. Я ровно по 1,0760 купил.
А я продал...
СУПЕР!
Помогает форум.
Решила посмотреть, что люди думают.)))
СУПЕР!
Помогает форум.
Решила посмотреть, что люди думают.)))
И люди думают..?
Привет. Я ровно по 1,0760 купил.