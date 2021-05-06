FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 75
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326 п., вполне себе ничего!
Есть ниже еще 66 п., но мне и этого достаточно...
Пробую фунта продать с жестким стопом по стандартной конструкции.
С 23 ФЕВРАЛЯ!
неудачная песня к празднику, то белое г-но отношения не имеет
оно в реале произошло примерно так :
фунт сегодня в ударе GBPUSDH2
неудачная песняк празднику, то белое г-но отношения не имеет
оно в реале произошло примерно так :
попробуй спеть под ту мелодию гимн СССР
накладываются слова на раз-два
Сказано, сделано. Жду развития событий.
а зачем купил?
всю пятницу на еву перевели и все равно против ветра встал....
Закрыл 63 п. по Чифу (хотя цена еще на 25 п. съедет ниже), перекладываюсь в Ену:
По Чифу идет полным ходом набор Бай позиции с ТР 0.98424 ...
Закрыл 63 п. по Чифу (хотя цена еще на 25 п. съедет ниже), перекладываюсь в Ену:
По Чифу идет полным ходом набор Бай позиции с ТР 0.98424 ...
У вас всегда будет ку - ку...
У вас всегда будет ку - ку...