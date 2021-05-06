FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 75

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326 п., вполне себе ничего!

Есть ниже еще 66 п., но мне  и этого достаточно...

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Aleksandr Yakovlev:

Пробую фунта продать с жестким стопом по стандартной конструкции.


Пока видно только жесткую просадку две недели кряду
 
Renat Akhtyamov:

С 23 ФЕВРАЛЯ!

неудачная песня к празднику, то белое г-но отношения не имеет

оно в реале произошло примерно так :


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фунт сегодня в ударе GBPUSDH2

GBPUSDH2

 
Maxim Kuznetsov:

неудачная песняк празднику, то белое г-но отношения не имеет

оно в реале произошло примерно так :

попробуй спеть под ту мелодию гимн СССР

накладываются слова на раз-два

 
Aleksandr Yakovlev:

Сказано, сделано. Жду развития событий.


а  зачем купил?

всю пятницу на еву перевели и все равно против ветра встал....

 

Закрыл 63 п. по Чифу (хотя цена еще на 25 п. съедет ниже), перекладываюсь в Ену:

По Чифу идет полным ходом набор Бай позиции с ТР 0.98424 ...

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Lesorub:

Закрыл 63 п. по Чифу (хотя цена еще на 25 п. съедет ниже), перекладываюсь в Ену:

По Чифу идет полным ходом набор Бай позиции с ТР 0.98424 ...

Какой бай, Куку, падает
 

У вас всегда будет ку - ку...  


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Lesorub:

У вас всегда будет ку - ку...  


С ч/ю у вас, как и с прогнозами, не очень
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