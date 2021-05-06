FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 623

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Dikons:

Никого не призываю принимать, как руководство к действию, свои мысли вслух.

Соответственно твой наезд безпочвенный.

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А деньги мои не велики - пенсия РФ по старости. Нечем там отвечать...

Это не только про тебя
 
буйное золото зафиксил. А теперь опять купил - ума не много...
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Dikons:
буйное золото зафиксил. А теперь опять купил - ума не много...
Надо было селлить
 
Vladimir BaskakovНадо было селлить

Благодарствую..., но когда пробивают трендовую сопротивления за три дня - нет никакого желания посолить.

Хотя нынешний рынок уже далёк от классики - пробой вполне могут оставить шпилькой. Ну значит остопят...

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Dikons:

Благодарствую..., но когда пробивают трендовую сопротивления за три дня - нет никакого желания посолить.

Хотя нынешний рынок уже далёк от классики - пробой вполне могут оставить шпилькой. Ну значит остопят...

Падение продолжится
 
Dikons:

В отчёте СМЕ ничего не понял...

Где такие отчёты раздают, подскажите пожалуйста

 
Vladimir BaskakovПадение продолжится

Ну да... пока спал послеобеденно "падение продолжилось" вверх на 10 долларов.

Что б всегда так "падало", когда у меня куплено - аминь :)

Однако недотяг пока, что... 1867 в самый раз было бы.
Файлы:
i9mkrh_91.png  11 kb
 
VVT: Где такие отчёты раздают, подскажите пожалуйста

Дык это... вроде Поисковики то в курсе...:  https://www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin.html

 
Dikons:

Дык это... вроде Поисковики то в курсе...:  https://www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin.html

Спасибо, не там смотрел)

 

Пересмотрел инструменты, ни одного четкого направления ценового движения на сегодняшний день!
Может быть что-то упустил?

Вот пара EUR USD:

  1. Вроде пробила цена начальную сигнальную линию вил Эндрюса старшего волнового уровня Primary... и канал неопределенности вил Эндрюса волнового уровня Minor.
  2. Как итог - цена НАД зонами поддержки трёх старших волновых уровней.
  3. Но что твориться на младших, что вверх, что вниз - ни одного направленного движения.


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