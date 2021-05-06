FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 623
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Никого не призываю принимать, как руководство к действию, свои мысли вслух.
Соответственно твой наезд безпочвенный.
- - -
А деньги мои не велики - пенсия РФ по старости. Нечем там отвечать...
буйное золото зафиксил. А теперь опять купил - ума не много...
Благодарствую..., но когда пробивают трендовую сопротивления за три дня - нет никакого желания посолить.
Хотя нынешний рынок уже далёк от классики - пробой вполне могут оставить шпилькой. Ну значит остопят...
Благодарствую..., но когда пробивают трендовую сопротивления за три дня - нет никакого желания посолить.
Хотя нынешний рынок уже далёк от классики - пробой вполне могут оставить шпилькой. Ну значит остопят...
В отчёте СМЕ ничего не понял...
Где такие отчёты раздают, подскажите пожалуйста
Ну да... пока спал послеобеденно "падение продолжилось" вверх на 10 долларов.
Что б всегда так "падало", когда у меня куплено - аминь :)Однако недотяг пока, что... 1867 в самый раз было бы.
Дык это... вроде Поисковики то в курсе...: https://www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin.html
Дык это... вроде Поисковики то в курсе...: https://www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin.html
Спасибо, не там смотрел)
Пересмотрел инструменты, ни одного четкого направления ценового движения на сегодняшний день!
Может быть что-то упустил?
Вот пара EUR USD: