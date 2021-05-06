FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 583

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Не знаю кому как, а мне нравиться работать на форексе, хотя и нахожусь на разогреве перед работой с классическими счетами... ./

В конце дня ещё больше будет... ./

 

Кабель разворот от уровня сопротивления показал, внутри-дня


 
Rustam Galkeev:

Не знаю кому как, а мне нравиться работать на форексе, хотя и нахожусь на разогреве перед работой с классическими счетами... ./

В конце дня ещё больше будет... ./

это разогрев будет длится вечно

 
Sergey Lazarenko:

это разогрев будет длится вечно

Разогрев нужно делать, когда длительное время с весны до осени не работаешь на рынке форекс,

так как он не является основным заработком... ./

 
Rustam Galkeev:

Разогрев нужно делать, когда длительное время с весны до осени не работаешь на рынке форекс,

так как он не является основным заработком... ./

конечно конечно, только когда деньги закинешь, незабудь счет замониторить, чтобы веселье длилось вечно

 
Sergey Lazarenko:

конечно конечно, только когда деньги закинешь, незабудь счет замониторить, чтобы веселье длилось вечно

Зачем. Я сделаю проще с Нового года в сигналах мониторинг сделаю... ./ Так интереснее будет, что и как.

[Удален]  
Rustam Galkeev:

Не знаю кому как, а мне нравиться

Рустам, спасибо за отчёт. 

Посмотрел у Вас нет стопа, то есть вы самостоятельно мониторите движение цены. Так же прибыль с одной сделки составляет 5-20 пунтов четырёхзнака. И пока не видел убыточных сделок. В связи с этим вопрос: если цена резко (или плавно) пойдёт против Вас, какое количество пунктов просадки Вы готовы терпеть, чтобы закрыть сделку в плюсе? И когда примите минус?

 
Aleksei Stepanenko:

Рустам, спасибо за отчёт. 

Посмотрел у Вас нет стопа, то есть вы самостоятельно мониторите движение цены. Так же прибыль с одной сделки составляет 5-20 пунтов четырёхзнака. И пока не видел убыточных сделок. В связи с этим вопрос: если цена резко пойдёт против Вас, какое количество пунктов просадки Вы готовы терпеть, чтобы закрыть сделку в плюсе? И когда примите минус?

У меня защитные лимитки стоят ниже которые берегут подушку безопасности от Аффинажа наработанного ещё до текущей ситуации на рынке, тем самым мне нестрашно как пипсовать так и работать по целям. 

Темболее весь расклад хода цены мне известен зарание ? времени только когда отработают.

[Удален]  
То есть локируете? При какой просадке?
 
Aleksei Stepanenko:
То есть локируете? При какой просадке?

Да локирую. Просадки нет практически... ./ 

См. На график будем маленько падать по фунту... ./

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