FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 583
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не знаю кому как, а мне нравиться работать на форексе, хотя и нахожусь на разогреве перед работой с классическими счетами... ./
В конце дня ещё больше будет... ./
Кабель разворот от уровня сопротивления показал, внутри-дня
Не знаю кому как, а мне нравиться работать на форексе, хотя и нахожусь на разогреве перед работой с классическими счетами... ./
В конце дня ещё больше будет... ./
это разогрев будет длится вечно
это разогрев будет длится вечно
Разогрев нужно делать, когда длительное время с весны до осени не работаешь на рынке форекс,
так как он не является основным заработком... ./
Разогрев нужно делать, когда длительное время с весны до осени не работаешь на рынке форекс,
так как он не является основным заработком... ./
конечно конечно, только когда деньги закинешь, незабудь счет замониторить, чтобы веселье длилось вечно
конечно конечно, только когда деньги закинешь, незабудь счет замониторить, чтобы веселье длилось вечно
Зачем. Я сделаю проще с Нового года в сигналах мониторинг сделаю... ./ Так интереснее будет, что и как.
Не знаю кому как, а мне нравиться
Рустам, спасибо за отчёт.
Посмотрел у Вас нет стопа, то есть вы самостоятельно мониторите движение цены. Так же прибыль с одной сделки составляет 5-20 пунтов четырёхзнака. И пока не видел убыточных сделок. В связи с этим вопрос: если цена резко (или плавно) пойдёт против Вас, какое количество пунктов просадки Вы готовы терпеть, чтобы закрыть сделку в плюсе? И когда примите минус?
Рустам, спасибо за отчёт.
Посмотрел у Вас нет стопа, то есть вы самостоятельно мониторите движение цены. Так же прибыль с одной сделки составляет 5-20 пунтов четырёхзнака. И пока не видел убыточных сделок. В связи с этим вопрос: если цена резко пойдёт против Вас, какое количество пунктов просадки Вы готовы терпеть, чтобы закрыть сделку в плюсе? И когда примите минус?
У меня защитные лимитки стоят ниже которые берегут подушку безопасности от Аффинажа наработанного ещё до текущей ситуации на рынке, тем самым мне нестрашно как пипсовать так и работать по целям.
Темболее весь расклад хода цены мне известен зарание ? времени только когда отработают.
То есть локируете? При какой просадке?
Да локирую. Просадки нет практически... ./
См. На график будем маленько падать по фунту... ./