FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 380

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Valeriy Yastremskiy:

больше сходит.

SanAlex:

Все возможно и к 1.18 может до топать .

сигнала пока нет вниз - пипки красной не появилось, значит ещё может верх пойти, да хорошо пойти. 

Aleksandr Yakovlev:

Нет. Пост 3771.

1,16785 пробивает, тест с низу и дальше вниз.

Топу удачи.

2 против 1

 
Ivan Butko:

2 против 1

Ну, посмотрим.)))

[Удален]  
Ivan Butko:

2 против 1

Ваш друг всех кинул - правильно, что руками нечего трогать!

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GOLD - тоже к 1897.86 дойдёт а может и выше 

Файлы:
EURUSDH2.png  34 kb
M30_Arrow_61876.PNG  92 kb
[Удален]  

самое время покупать и к цели 1.17900

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Файлы:
EURUSDH2_893679.png  42 kb
 
SanAlex:

самое время покупать и к цели 1.17900

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Чудак)))

Ты дневку внимательно посмотрел?)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Чудак)))

это не я - это Индикаторы чудят.

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дневной сейчас на отскоке по Индикатору Heiken_Ashi

Файлы:
EURUSDDaily_123.png  70 kb
EURUSDDaily_1233.png  65 kb
 
SanAlex:

это не я - это Индикаторы чудят.

1,13600. 

Это тоже не я. Опыт говорит.

 
SanAlex:

дневной сейчас на отскоке по Индикатору Heiken_Ashi

Ну и о каких покупках сейчас может идти речь?

Хотя..... Дело ваше сударь)))

Может и повезет)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Ну и о каких покупках сейчас может идти речь?

Хотя..... Дело ваше сударь)))

Может и повезет)))

алгоритм заложен в эксперт - должен меня вытянуть 

 
SanAlex:

алгоритм заложен в эксперт - должен меня вытянуть 

Охх, а миллион так близко был)))


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