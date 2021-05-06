FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 380
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больше сходит.
Все возможно и к 1.18 может до топать .
сигнала пока нет вниз - пипки красной не появилось, значит ещё может верх пойти, да хорошо пойти.
Нет. Пост 3771.
1,16785 пробивает, тест с низу и дальше вниз.
Топу удачи.
2 против 1
2 против 1
Ну, посмотрим.)))
2 против 1
Ваш друг всех кинул - правильно, что руками нечего трогать!
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GOLD - тоже к 1897.86 дойдёт а может и выше
самое время покупать и к цели 1.17900
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самое время покупать и к цели 1.17900
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Чудак)))
Ты дневку внимательно посмотрел?)))
Чудак)))
это не я - это Индикаторы чудят.
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дневной сейчас на отскоке по Индикатору Heiken_Ashi
это не я - это Индикаторы чудят.
1,13600.
Это тоже не я. Опыт говорит.
дневной сейчас на отскоке по Индикатору Heiken_Ashi
Ну и о каких покупках сейчас может идти речь?
Хотя..... Дело ваше сударь)))
Может и повезет)))
Ну и о каких покупках сейчас может идти речь?
Хотя..... Дело ваше сударь)))
Может и повезет)))
алгоритм заложен в эксперт - должен меня вытянуть
алгоритм заложен в эксперт - должен меня вытянуть
Охх, а миллион так близко был)))