FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 599
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Речь не обо мне, речь о Вашем методе построения, мне не совсем понятно, поясните пожалуйста
Всё делается по блокам, один блок ведёт обработку данных и длин вол + номера и Фильтр + Time по отработке, далее переходим в блок сигналов и сверяем данные,
если они совпадают хотя бы приблизительно с точками разворота на разметке то можно отрабатывать по цели до следующей точки по истечении времени и сигналам можно определить будет разворот за каналом /текущим / или будет продолжение в новом канале... ./
Всё делается по блокам, один блок ведёт обработку данных и длин вол + номера и Фильтр + Time по отработке, далее переходим в блок сигналов и сверяем данные,
если они совпадают хотя бы приблизительно с точками разворота на разметке то можно отрабатывать по цели до следующей точки по истечении времени и сигналам можно определить будет разворот за каналом /текущим / или будет продолжение в новом канале... ./
Теперь понятно. А сигналом что называете?
Теперь понятно. А сигналом что называете?
Ценовые уровни и заход за их экстремумы допустим по текущей ситуации можно рассматривать как сигнал либо продолжения либо это будет разворотная( то при аткате цена не должна превышать цены 1.3493 )модели и отрабатывать цели нужно будет от границ нового канала сверяя данные по текущим экстремумам и в каком Time находишься... ./
Ценовые уровни и заход за их экстремумы допустим по текущей ситуации можно рассматривать как сигнал либо продолжения либо это будет разворотная( то при аткате цена не должна превышать цены 1.3493 )модели и отрабатывать цели нужно будет от границ нового канала сверяя данные по текущим экстремумам и в каком Time находишься... ./
Понятно, спасибо)
всё что я понял - из выше сказанного, то что - с помощью линии, создаётся модель будущего развития.
- или это кажись, моя модель, которую я постоянно рисую.
(берём точки из прошлого и переносим в будущее)
( -1 = прошлое. 0 = настоящее. +1 = будущее. )
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Это видно будет по Таблице.
Возможно и дальше пройдём, забегать вперёд не буду.
А так да сё верно есть такая ценовая метка и приблизительно Time исполнения... ./)))
Лицом к лицу
Лица не увидать.
Большое видится на расстоянье.
Если посты читаешь то вних идёт всё попарядку: 1)Просьба не показывать мониторинг от Яковлева, только по существу по ветке, т.е прогнозы (пост выше)... ./
2)Я уже дал ответ на твой ?с в одном из постов - в сигналах возможно с Нового Года сделаю монитор по счёту. Только суть заключается в том что мне некогда будет работать с ним -
быстро подниму и он останится висеть до следующего года, так как Time разогрева заканчивается и с Нового Года меня уже здесь не будет совсем другая работа начнётся и счета с другие... ./
3) Что касаемо базовых навыков. Это те навыки и инструменты которые наиболее эффективные в трейденге: Определение тренда(создание макета или скелета рынка, кому как угодно), как буквенного так и волнового цифры, далее математика и геометрия виды фигуры, патерны, каналы и иное, есть или нет - определение / текущий /(Описывать базу нет смысла всё есть в сети инета/литература/).
После этого идёт анализ рынка и разметка с входами и целями... ./текущая - будущее /
4) Если давно занимаетесь трейденгом то для того чтобы работать с проф счетами после длительного времени отдыха вам просто необходимо как минимум освежить свои навыки на счетах
нижнего порядка, т.е цент 1-2 недели парно, 1-2 недели классик парно и далее тока приступать к проф счетам... ./
5) Что касаемо самого процесса в трейденге есть два типа:
1/Работующие на повадке - это те кто не знает или не хочет, а может просто не умеет анализировать и думать, строго идут по стрелкам и машкам и прочих индюков в ожидании пересечения или сигнала / как правило текущий / (Есть категория которые делают игрушки под себя и умеют ими пользоваться и неплохо применяют на практике - еденицы)
2/Работающие без индикаторов - это те кто анализирует рынок исходя из практических навыков и применяя наиболее эффективные методы анализа и инструментария под свой тип торговли и
рассматривают индикаторы как вспомогательный инструмент а не основной / 3) /... ./
Надеюсь более раскрыто ответил... ./
помню я конечно, только это просто пожелание, чтоб вживую увидать, а тебя вообщем только можно понять, в меру испорченности своей, ты ведь детали не даешь
всё что я понял - из выше сказанного, то что - с помощью линии, создаётся модель будущего развития.
- или это кажись, моя модель, которую я постоянно рисую.
(берём точки из прошлого и переносим в будущее)
( -1 = прошлое. 0 = настоящее. +1 = будущее. )
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Лучше почитать, так интереснее... ./
Немного не так. Каждый участок можно проверить и выявить точки разворота исходя из ценовой категории.
помню я конечно, только это просто пожелание, чтоб вживую увидать, а тебя вообщем только можно понять, в меру испорченности своей, ты ведь детали не даешь
Всё гораздо проще и детали как токовые ненужны. Есть пословица за двумя зайцами погонишься ...., суть такова что каждая валютная пара имеет свои особенности:
1) Евро, Австралийский и Ена и т.п - с минимальными разлётами цены за 1ед Time(100- 300 пп)
2) Кроссы - большой ценовой разлёт(100 -1500пп) и не очень выгодные условия торговли от ДЦ.
3)Фунт оптимальный разлёт цены за 1 ед Time( 100 -600пп).
Если брать /3)/, то зная макс разлёт в 1 волне можно с моделировать как ход цены в будующем найти оптимальные точки для торговли и
с планировать ход действий и комплекс мер по торговле защите дэпо на определённых ценовых точках.
Зная это и управляя счетами можно моделировать и сумму средст в работе..., т.е(Пример)1000$ *2=500 макс счёт, 500*2=250 средний,250*2=125 рабочий/2/
Допустим начали с мин и попали в просадку на дист от 100 до 300пп/пауза /можно подключить второй счёт парный опять просадка ещё 200пп /пауза /,
исходя их этого средний счёт открываем который перекроет первые два, по лотности исходя из того что входы 10% от дэпо.
Не стоит ложить все /Я/ в одну корзину... ./
В одной из веток парень то-же сказал что можно работать и от гор/линии - это да так как очень часто бывают пробои вершин как макс так и мин за короткий промежуток Time /Пила/,
занимая определённые макс или мин ценовые участки пробоев можно искать входы уже с готовыми целями не забегая вперёд, что косаемо самого принципа работы то лучше всего заходить
дроблёными лотами а не по принципу мартина, добавляя всего лишь 1 единицу по направлению и высчитывать Проф исходя из целей.
всё что я понял - из выше сказанного, то что - с помощью линии, создаётся модель будущего развития.
- или это кажись, моя модель, которую я постоянно рисую.
(берём точки из прошлого и переносим в будущее)
( -1 = прошлое. 0 = настоящее. +1 = будущее. )
Тенденциальная планиметрия ?