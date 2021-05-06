FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 369
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приятно видеть ребят которые вдумчиво торгуют. Все привет_
приятно видеть ребят которые вдумчиво торгуют. Все привет_
Привет
Ренка,привет! По EURUSD прогноз есть?
Привет!
не, по еве у меня нету
я про еньку
по йене тоже нету, просто вспомнил чуток как раньше делал
и вот смотрю, вроде Саша чуть ли не на тиках прогнозы строит
а ведь цена - весьма упорная штука,
думаешь вот вот, а она по своему...
подтверждение на старших ТФ-мах тока будет...
а сам я прогнозами давно не балуюсь ужепомню, что уровни построенные по одной точке, вроде бы роли не играют ;)
Да, вот еще по фунту сигнальчик подоспел. Стоп коротенький по сравнению с ТП
Привет!
не, по еве у меня нету
я про еньку
по йене тоже нету, просто вспомнил чуток как раньше делал
и вот смотрю, вроде Саша чуть ли не на тиках прогнозы строит
а ведь цена - весьма упорная штука,
думаешь вот вот, а она по своему...
подтверждение на старших ТФ-мах тока будет...
а сам я прогнозами давно не балуюсь ужепомню, что уровни построенные по одной точке, вроде бы роли не играют ;)
Понятно,это Тумка любит прогнозы. Я торгую что вижу. Уж,не знаю прогнозы это или аналитика.
Честно признаться сделал ошибочку. Вошёл лотом,а по ходу приходится набирать позу. Вначале маржиналке не поверил.
Понятно,это Тумка любит прогнозы. Я торгую что вижу. Уж,не знаю прогнозы это или аналитика.
Честно признаться сделал ошибочку. Вошёл лотом,а по ходу приходится набирать позу. Вначале маржиналке не поверил.
я конечно посмотрел на еву, после твоего вопроса ...
такого же мнения
Забыл как тут вставляются скрины.
Короче,маржиналке вначале не поверил,а техника гласила,что пара закрылась ниже половины маржинальной зоны и далее цель - зона полной маржи на 1.1673.
Это же подтверждали объёмы на недельных опцах.
Но решил набирать веером,т.к. на месячном объёмы на страйке 2150,а с учётом форварда и того выше.
Такие вот дела.
Забыл как тут вставляются скрины.
Короче,маржиналке вначале не поверил,а техника гласила,что пара закрылась ниже половины маржинальной зоны и далее цель - зона полной маржи на 1.1673.
Это же подтверждали объёмы на недельных опцах.
Но решил набирать веером,т.к. на месячном объёмы на страйке 2150,а с учётом форварда и того выше.
Такие вот дела.
Ох и зря наверно.
Безпрепятственного падения до 1 цели порядка 270 п.
Забыл как тут вставляются скрины.
Короче,маржиналке вначале не поверил,а техника гласила,что пара закрылась ниже половины маржинальной зоны и далее цель - зона полной маржи на 1.1673.
Это же подтверждали объёмы на недельных опцах.
Но решил набирать веером,т.к. на месячном объёмы на страйке 2150,а с учётом форварда и того выше.
Такие вот дела.
Вы не переживайте - есть ещё движуха вниз к 1.14566. Так что, можно до-купить.
Ох и зря наверно.
Думаю,2150 будет взят так или иначе. Планировался обвал пары к паритету где-то в декабре,но это ещё бабка вилами написала,а задирать должны по всем правилам Развода.
К тому же есть ещё аргументы. Отличный ход сделали азиаты и зона полной маржи взята, плюс тут же находится нижняя граница рынка по месячному контракту и хотя за вчера от границы был отток в 120 ОИ по путам, все равно более 4К - это серьезный объем. Вместе с зоной полной маржи - это сильный уровень.К тому же индекс доллара достиг своей отметки 1/4 поле зоны полной маржи. Коррекция по индексу- рост по евро (тоже в рамках коррекции).
Плюс среда банковский день. По месяцу также влили 200 коллов с премией на половине маржинальной зоны от минимума. Считаю все эти аргументы за коррекцию по паре. Баланс дня находится на отметке 1.1706.