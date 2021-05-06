FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 369

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[Удален]  

приятно видеть ребят которые вдумчиво торгуют. Все привет_

 
Viktar DayTrader:

приятно видеть ребят которые вдумчиво торгуют. Все привет_

Привет

 
Vadens:

Ренка,привет! По EURUSD прогноз есть?

Привет!

не, по еве у меня нету

я про еньку

по йене тоже нету, просто вспомнил чуток как раньше делал

и вот смотрю, вроде Саша чуть ли не на тиках прогнозы строит

а ведь цена - весьма упорная штука,

думаешь вот вот, а она по своему...

подтверждение на старших ТФ-мах тока будет...

а сам я прогнозами давно не балуюсь уже

помню, что уровни построенные по одной точке, вроде бы роли не играют ;)
 

Да, вот еще по фунту сигнальчик подоспел. Стоп коротенький по сравнению с ТП


 
Renat Akhtyamov:

Привет!

не, по еве у меня нету

я про еньку

по йене тоже нету, просто вспомнил чуток как раньше делал

и вот смотрю, вроде Саша чуть ли не на тиках прогнозы строит

а ведь цена - весьма упорная штука,

думаешь вот вот, а она по своему...

подтверждение на старших ТФ-мах тока будет...

а сам я прогнозами давно не балуюсь уже

помню, что уровни построенные по одной точке, вроде бы роли не играют ;)

Понятно,это Тумка любит прогнозы. Я торгую что вижу. Уж,не знаю прогнозы это или аналитика.

Честно признаться сделал ошибочку. Вошёл лотом,а по ходу приходится набирать позу. Вначале маржиналке не поверил. 

Файлы:
y4taxajkvo.jpg  65 kb
 
Vadens:

Понятно,это Тумка любит прогнозы. Я торгую что вижу. Уж,не знаю прогнозы это или аналитика.

Честно признаться сделал ошибочку. Вошёл лотом,а по ходу приходится набирать позу. Вначале маржиналке не поверил. 

я конечно посмотрел на еву, после твоего вопроса ...

такого же мнения

 

Забыл как тут вставляются скрины.

Короче,маржиналке вначале не поверил,а техника гласила,что пара закрылась ниже половины маржинальной зоны и  далее цель - зона полной маржи на 1.1673.

Это же подтверждали объёмы на недельных опцах.

Но решил набирать веером,т.к. на месячном объёмы на страйке 2150,а с учётом форварда и того выше.

Такие вот дела.

Файлы:
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n2w5lmnt.jpg  70 kb
kwkjgc.jpg  236 kb
 
Vadens:

Забыл как тут вставляются скрины.

Короче,маржиналке вначале не поверил,а техника гласила,что пара закрылась ниже половины маржинальной зоны и  далее цель - зона полной маржи на 1.1673.

Это же подтверждали объёмы на недельных опцах.

Но решил набирать веером,т.к. на месячном объёмы на страйке 2150,а с учётом форварда и того выше.

Такие вот дела.

Ох и зря наверно.

Безпрепятственного падения до 1 цели порядка 270 п.


[Удален]  
Vadens:

Забыл как тут вставляются скрины.

Короче,маржиналке вначале не поверил,а техника гласила,что пара закрылась ниже половины маржинальной зоны и  далее цель - зона полной маржи на 1.1673.

Это же подтверждали объёмы на недельных опцах.

Но решил набирать веером,т.к. на месячном объёмы на страйке 2150,а с учётом форварда и того выше.

Такие вот дела.

Вы не переживайте - есть ещё движуха вниз к 1.14566. Так что, можно до-купить. 

Файлы:
EURUSDDaily.png  31 kb
 
Aleksandr Yakovlev:

Ох и зря наверно.

Думаю,2150 будет взят так или иначе. Планировался обвал пары к паритету где-то в декабре,но это ещё бабка вилами написала,а задирать должны по всем правилам Развода.

К тому же есть ещё аргументы. Отличный ход сделали азиаты и зона полной маржи взята, плюс тут же находится нижняя граница рынка по месячному контракту и хотя за вчера от границы был отток в 120 ОИ по путам, все равно более 4К - это серьезный объем. Вместе с зоной полной маржи - это сильный уровень.К тому же индекс доллара достиг своей отметки 1/4 поле зоны полной маржи. Коррекция по индексу- рост по евро (тоже в рамках коррекции).

Плюс среда банковский день. По месяцу также влили 200 коллов с премией на половине маржинальной зоны от минимума. Считаю все эти аргументы за коррекцию по паре. Баланс дня находится на отметке 1.1706.

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