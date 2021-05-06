FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 368
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ага, где мониторинг?
//не нашел в профиле
Я ничего и не впариваю.
продолжу, вместо мониторинга
начало
https://www.mql5.com/ru/forum/329518/page63
следствие
https://www.mql5.com/ru/forum/329518/page97#comment_14701743
Евро:
Фунт:
Всем привет. Закончилась моя сделка по ене.
Так же по ауди канадцу
Еврофунт на очереди
Всем привет. Закончилась моя сделка по ене.
Так же по ауди канадцу
Еврофунт на очереди
просто используемый ТФ не позволяет увидеть картинку на всю катушку
В смысле ренка. Так уменьши. Или что то другое.....?
В смысле ренка. Так уменьши. Или что то другое.....?
увеличь
Я привык рассматривать картину целиком, а не смотреть через лупу.
Я привык рассматривать картину целиком, а не смотреть через лупу.
хорошо
прогноз есть
посмотрим что будет дальше
хорошо
прогноз есть
посмотрим что будет дальше
Ренка,привет! По EURUSD прогноз есть?