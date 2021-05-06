FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 368

Новый комментарий
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

ага, где мониторинг?

//не нашел в профиле

Я ничего и не впариваю.
 
Oleg Bondarev:
Я ничего и не впариваю.

продолжу, вместо мониторинга

начало

https://www.mql5.com/ru/forum/329518/page63

следствие

https://www.mql5.com/ru/forum/329518/page97#comment_14701743

О неравной вероятности движения цены вверх или вниз
О неравной вероятности движения цены вверх или вниз
  • 2020.01.20
  • www.mql5.com
Доброго времени суток. В преддверии нового года решил сделать достоянием общественности один из очевидных выводов о природе рынка...
 

Евро:


Фунт:


 

Всем привет. Закончилась моя сделка по ене.

Так же по ауди канадцу


Еврофунт на очереди


 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Закончилась моя сделка по ене.

Так же по ауди канадцу


Еврофунт на очереди


просто используемый ТФ не позволяет увидеть картинку на всю катушку
 
Renat Akhtyamov:
просто используемый ТФ не позволяет увидеть картинку на всю катушку

В смысле ренка. Так уменьши. Или что то другое.....?

 
Aleksandr Yakovlev:

В смысле ренка. Так уменьши. Или что то другое.....?

увеличь
 
Renat Akhtyamov:
увеличь

Я привык рассматривать картину целиком, а не смотреть через лупу.

 
Aleksandr Yakovlev:

Я привык рассматривать картину целиком, а не смотреть через лупу.

хорошо

прогноз есть

посмотрим что будет дальше

 
Renat Akhtyamov:

хорошо

прогноз есть

посмотрим что будет дальше

Ренка,привет! По EURUSD прогноз есть?

1...361362363364365366367368369370371372373374375...656
Новый комментарий