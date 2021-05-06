FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 452
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Велика ли вероятность, что цена дойдет до 1.1788?
Очень надо)))
выше уйдет. но сначала должны упасть сейчас....пунктов на 30-50 хотябы.
Ммм, пробило дно
Ммм, пробило дно
Октябрьское, до сентябрьского не дошло. Нормальный флет в 500 пунктов шириной)
Всем привет. Как и говорил ранее по первой цели
по еве 1,16150, сегодня была достигнута.
Следующая цель 1,13700--1,13650
Весело гуляет )))
А как устроены настроения: доллар укрепится, если выиграет кто? Трамп? Или Байден?
на валютный рынок повлияет только в далекой перспективе - когда будет понятна расстановка сил в Сенате и Конгрессе, монетарная политика и пр.
На фондовые биржи влияет
хорошо полетали
Ммм, пробило дно