FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 452

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обстановка мерзопакостная...глухо как в танке и куда что не понять... похоже все на заборе...затаились, выжидают, кто победит окончательно и бесповоротно...не сказать что и волатильность сильно большая так тряхануло маленько и стоим...
 
Ivan Butko:

Велика ли вероятность, что цена дойдет до 1.1788? 
Очень надо)))

ALEKSANDR GADZERA:

выше уйдет. но сначала должны упасть сейчас....пунктов на 30-50 хотябы.

Ммм, пробило дно

 
Ivan Butko:

Ммм, пробило дно

Октябрьское, до сентябрьского не дошло. Нормальный флет в 500 пунктов шириной)

 

Всем привет. Как и говорил ранее по первой цели 

по еве 1,16150, сегодня была достигнута.

Следующая цель 1,13700--1,13650

 
А как устроены настроения: доллар укрепится, если выиграет кто? Трамп? Или Байден?
 

Весело гуляет )))

 
Ivan Butko:
А как устроены настроения: доллар укрепится, если выиграет кто? Трамп? Или Байден?

на валютный рынок повлияет только в далекой перспективе - когда будет понятна расстановка сил в Сенате и Конгрессе, монетарная политика и пр.

На фондовые биржи влияет 

[Удален]  
Вроде почти всё подготовилось - что бы цена пошла верх к 1940.85
Файлы:
XAUUSDH4_1940.85.png  54 kb
 

хорошо полетали

 
Ivan Butko:

Ммм, пробило дно

Это уже не то, должно быть своевременно. Ещё так как сейчас, легко торговать никогда небыло. Всегда бы такая движуха. 
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