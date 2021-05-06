FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 270

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Alexsandr San:

Напугала меня, эта пипка зелёная - 

Ждем новую "ПИПКУ" )

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MakarFX:
Золото кто-то смотрит?

линии нарисовал, ещё на той недели, сохранил в шаблон -и, смотрю цена ходит, как то рядом.

XAUUSDH2 

 
Alexsandr San:

линии нарисовал, ещё на той недели, сохранил в шаблон -и, смотрю цена ходит, как то рядом.

 

Я уже купил...

на отбое от канала

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пипка (зелёная) начала проявляться на EURUSDH2 - значит не за горами, подъём верх 

EURUSDH2 

 
Alexsandr San:

пипка (зелёная) начала проявляться на EURUSDH2 - значит не за горами, подъём верх 

 

Целый день ее ждал)
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MakarFX:
Целый день ее ждал)

я? - нет! я золотишко ждал 

 
Alexsandr San:

я? - нет! я золотишко ждал 

Я ждал)))

а золото уже закрыл

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Alexsandr San:

пипка (зелёная) начала проявляться на EURUSDH2 - значит не за горами, подъём верх 

 

вот вроде, и развернулась  EURUSDH2 ------ теперь буду ловить ближе к "P" и стремится верх

EURUSDH2

 
Научите писать программы!
 
Speculator:
Научите писать программы!

Для начала, научитесь читать. 

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