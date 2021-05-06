FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 270
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Напугала меня, эта пипка зелёная -
Ждем новую "ПИПКУ" )
Золото кто-то смотрит?
линии нарисовал, ещё на той недели, сохранил в шаблон -и, смотрю цена ходит, как то рядом.
линии нарисовал, ещё на той недели, сохранил в шаблон -и, смотрю цена ходит, как то рядом.
Я уже купил...
на отбое от канала
пипка (зелёная) начала проявляться на EURUSDH2 - значит не за горами, подъём верх
пипка (зелёная) начала проявляться на EURUSDH2 - значит не за горами, подъём верх
Целый день ее ждал)
я? - нет! я золотишко ждал
я? - нет! я золотишко ждал
Я ждал)))
а золото уже закрыл
пипка (зелёная) начала проявляться на EURUSDH2 - значит не за горами, подъём верх
вот вроде, и развернулась EURUSDH2 ------ теперь буду ловить ближе к "P" и стремится верх
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