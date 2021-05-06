FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 70
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хорошо
но против тренда лучше не дергаться
Я работаю по сигналам. И они работают. Бывают иногда задержки. Но это не страшно.
А кому не терпится, пусть бамбук курят (это не в твой адрес Ренка)
не пытался обидеть, всегда беру на заметку кто громче всех орет, а именно частое упоминание что роботы не способны торговать, нужно руками с интуицией
Я не отказываюсь от своих слов. Могу повторить.
Я не отказываюсь от своих слов. Могу повторить.
ручная система не может быть систематизированной, почти всегда сводится к пересиживанию лосов и многократное увеличение лота чтобы выбраться из просада, в этот раз повезло выбраться, надеюсь конечно что удача будет способствовать
Я работаю по сигналам. И они работают. Бывают иногда задержки. Но это не страшно.
А кому не терпится, пусть бамбук курят (это не в твой адрес Ренка)
у Лесоруба палки хороший пример сигнала
то есть после них, пока флетит день-два, прикинули спокойненько куда ветер дует и встали по тренду
ручная система не может быть систематизированной, почти всегда сводится к пересиживанию лосов и многократное увеличение лота чтобы выбраться из просада, в этот раз повезло выбраться, надеюсь конечно что удача будет способствовать
Можно на это посмотреть с другой стороны?
Не пересиживание лосей, а шанс зайти по лучшей цене(при знании целей КУКЛа и грамотном ММ) ;)
у Лесоруба палки хороший пример сигнала
то есть после них, пока флетит день-два, прикинули спокойненько куда ветер дует и встали по тренду
Мля, вроде взрослый, а сказкам веришь...
Мля, вроде взрослый, а сказкам веришь...
спасибо!
по еве кидал уже, вот вторая сказочка
;)
спасибо!
по еве кидал уже, вот вторая сказочка
;)
Что там, что там - ЛАЖА!!!
Если ты еще этого не понял, то я пас...
Что там, что там - ЛАЖА!!!
Если ты еще этого не понял, то я пас...
почитай богатеньких буратин, которые на биржах зарабатывают
может быть и вышибет у тебя пипсовочную дурь из головы
первый признак сливальщика - это пипса
ты сказал "пас", а я сказал "может быть"
;)
почитай богатеньких буратин, которые на биржах зарабатывают
может быть и вышибет у тебя пипсовочную дурьиз головыпервый признак сливальщика - это пипса
Пипса???
Да, теперь я точно промолчу...