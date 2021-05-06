FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 70

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Renat Akhtyamov:

хорошо

но против тренда лучше не дергаться

Я работаю по сигналам. И они работают. Бывают иногда задержки. Но это не страшно.

А кому не терпится, пусть бамбук курят (это не в твой адрес Ренка)

 
Fast235:

не пытался обидеть, всегда беру на заметку кто громче всех орет, а именно частое упоминание что роботы не способны торговать, нужно руками с интуицией

Я не отказываюсь от своих слов. Могу повторить.

 
Aleksandr Yakovlev:

Я не отказываюсь от своих слов. Могу повторить.

ручная система не может быть систематизированной, почти всегда сводится к пересиживанию лосов и многократное увеличение лота чтобы выбраться из просада, в этот раз повезло выбраться, надеюсь конечно что удача будет способствовать

 
Aleksandr Yakovlev:

Я работаю по сигналам. И они работают. Бывают иногда задержки. Но это не страшно.

А кому не терпится, пусть бамбук курят (это не в твой адрес Ренка)

у Лесоруба палки хороший пример сигнала

то есть после них, пока флетит день-два, прикинули спокойненько куда ветер дует и встали по тренду

 
Fast235:

ручная система не может быть систематизированной, почти всегда сводится к пересиживанию лосов и многократное увеличение лота чтобы выбраться из просада, в этот раз повезло выбраться, надеюсь конечно что удача будет способствовать

Можно на это посмотреть с другой стороны?

Не пересиживание лосей, а шанс зайти по лучшей цене(при знании целей КУКЛа и грамотном ММ) ;)

 
Renat Akhtyamov:

у Лесоруба палки хороший пример сигнала

то есть после них, пока флетит день-два, прикинули спокойненько куда ветер дует и встали по тренду

Мля, вроде взрослый, а сказкам веришь...

 
Lesorub:

Мля, вроде взрослый, а сказкам веришь...

спасибо!

по еве кидал уже, вот вторая сказочка


;)

 
Renat Akhtyamov:

спасибо!

по еве кидал уже, вот вторая сказочка


;)

Что там, что там  - ЛАЖА!!!

Если ты еще этого не понял, то я пас...

 
Lesorub:

Что там, что там  - ЛАЖА!!!

Если ты еще этого не понял, то я пас...

почитай богатеньких буратин, которые на биржах зарабатывают

может быть и вышибет у тебя пипсовочную дурь из головы

первый признак сливальщика - это пипса

ты сказал "пас", а я сказал "может быть"

;)

 
Renat Akhtyamov:

почитай богатеньких буратин, которые на биржах зарабатывают

может быть и вышибет у тебя пипсовочную дурьиз головы

первый признак сливальщика - это пипса

Пипса???

Да, теперь я точно промолчу...


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