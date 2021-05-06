FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 157
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Ох, сколько "писателей" здесь я повидал.
Их простыл уж след...
Также многие умничали...
Ох, сколько "писателей" здесь я повидал.
Их простыл уж след...
:-))
Приятного аппетита.
Куда еврофранк смотрит?
По моему личному мнению, валютная пара EURCHF смотрит на юг.
Но входить уже опасно. Нужно ждать откат.
Начинайте смотреть с месячного графика. И потом переходите на младшие таймы.
В идеале надо оставаться вне рынка по этой паре.
По моему личному мнению, валютная пара EURCHF смотрит на юг.
Но входить уже опасно. Нужно ждать откат.
Начинайте смотреть с месячного графика. И потом переходите на младшие таймы.
В идеале надо оставаться вне рынка по этой паре.
Британ и Евра идут разнонаправленно...
Обычно они вместе, параллельно...
Наверное заденет стоп.
Скоро Штаты откроются.
Какую они загогулину отлепят...
Стою вверх, но ушел вниз)) Интрадей, не хватает пунктов 15-20 вверх. Пройдет-не пройдет...
Трудно сказать...
Если техника уже сработана (большое движение), то возникают перекосы в сторону перекупленности и перепроданности.
Поэтому я и предполагаю, что в идеале - оставаться вне рынка по вашей паре.
Поставьте ТП на один пункт в БУ.
Может выскочите на колебании.
Тренд весьма сильный.
Ща амеры откроются, может и вас развернёт в обратку.
USDJPY вот так.
USDJPY вот так.
Еще один...
Если нарисовалась точка перегиба на Н4, то это вообще ничего не значит!
Тенденция по USDJPY вниз, я это показывал не раз...
Потому, снесут все, дело времени:
я это показывал не раз...
это не чего не значит, вы гадаете на кофейной гуше. я говорю о том что движение в этой точке в низ закончилось, ниже цена не пойдет не при каких условиях. Минимум сформировался на этом баре в 17:00.