FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 157

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Ох, сколько "писателей" здесь я повидал.

Их простыл уж след...

Также многие умничали...

 
Lesorub:

Ох, сколько "писателей" здесь я повидал.

Их простыл уж след...

:-))
Приятного аппетита.

 
Куда еврофранк смотрит?
 
Ivan Butko:
Куда еврофранк смотрит?

По моему личному мнению, валютная пара EURCHF смотрит на юг.
Но входить уже опасно. Нужно ждать откат.
Начинайте смотреть с месячного графика. И потом переходите на младшие таймы.
В идеале надо оставаться вне рынка по этой паре.

 
Maksim Dlugoborskiy:

По моему личному мнению, валютная пара EURCHF смотрит на юг.
Но входить уже опасно. Нужно ждать откат.
Начинайте смотреть с месячного графика. И потом переходите на младшие таймы.
В идеале надо оставаться вне рынка по этой паре.

Стою вверх, но ушел вниз)) Интрадей, не хватает пунктов 15-20 вверх. Пройдет-не пройдет...
 

Британ и Евра идут разнонаправленно...
Обычно они вместе, параллельно...
Наверное заденет стоп.

Британ и Евра

Скоро Штаты откроются.
Какую они загогулину отлепят...

 
Ivan Butko:
Стою вверх, но ушел вниз)) Интрадей, не хватает пунктов 15-20 вверх. Пройдет-не пройдет...

Трудно сказать...
Если техника уже сработана (большое движение), то возникают перекосы в сторону перекупленности и перепроданности.
Поэтому я и предполагаю, что в идеале - оставаться вне рынка по вашей паре.
Поставьте ТП на один пункт в БУ.
Может выскочите на колебании.
Тренд весьма сильный.

Ща амеры откроются, может и вас развернёт в обратку.

 

USDJPY вот так.


 
ALEKSANDR GADZERA:

USDJPY вот так.


Еще один...

Если нарисовалась точка перегиба на Н4, то это вообще ничего не значит!

Тенденция по USDJPY вниз, я это показывал не раз...

Потому, снесут все, дело времени:


 
Lesorub:

 я это показывал не раз...


это не чего не значит, вы гадаете на кофейной гуше. я говорю о том что движение в этой точке в низ закончилось, ниже цена не пойдет не при каких условиях. Минимум сформировался на этом баре в 17:00.


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