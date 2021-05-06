FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 310

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Aleksandr Yakovlev:

Ааа, пипка все таки появилась))))

я ведь тебя стараюсь поддержать - а ты, так и не понял -что я стараюсь,  подержать морально .

Ведь все твердят в верх , человек начинает теряться - но вижу, ты прошёл и Крым и Рим 

 
Alexsandr San:

я ведь тебя стараюсь поддержать - а ты, так и не понял -что я стараюсь,  подержать морально .

Ведь все твердят в верх , человек начинает теряться - но вижу, ты прошёл и Крым и Рим 

Да понял я))) 

Но как ты заметил, я никого и никогда не слушаю. Я упертый в свою ТС.

Ей я полностью доверяю. Еще и других переубеждаю.

Вот и Ренка наверно уже локти кусает))))

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Aleksandr Yakovlev:

Да понял я))) 

Но как ты заметил, я никого и никогда не слушаю. Я упертый в свою ТС.

Ей я полностью доверяю. Еще и других переубеждаю.

Вот и Ренка наверно уже локти кусает))))

Саня кому надо - тот понял . У каждого своя правда 

 
Alexsandr San:

Саня кому надо - тот понял . У каждого своя правда 

Это точно, единственное , что печально, Это то , что здесь трейдеров мало стало. Практически ни

с кем подискутировать не с кем. Видимо летний периуд начался.

Либо корона всех приспустила.............

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Aleksandr Yakovlev:

Это точно, единственное , что печально, Это то , что здесь трейдеров мало стало. Практически ни

с кем подискутировать не с кем. Видимо летний периуд начался.

Либо корона всех приспустила.............

Да! я на югах живу - вроде у нас полностью сняли карантин - и с 21 не каких карантинов не будет, сразу можно в море искупаться 

 
Зачем столько индикаторов на внутри дня? Во первых они там сбоят, во вторых днем достаточно таймера и календаря.
Биржевые индикаторы сделаны для тф от д1. Они только там разумно читаются. 
 
Зачем столько индикаторов на внутри дня? Во первых они там сбоят, во вторых днем достаточно таймера и календаря.
Биржевые индикаторы сделаны для тф от д1. Они только там разумно читаются. 
[Удален]  
Maxim Kuznetsov:
Зачем столько индикаторов на внутри дня? Во первых они там сбоят, во вторых днем достаточно таймера и календаря.
Биржевые индикаторы сделаны для тф от д1. Они только там разумно читаются. 

Извините Максим Вы о чём? 

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:
Зачем столько индикаторов на внутри дня? Во первых они там сбоят, во вторых днем достаточно таймера и календаря.
Биржевые индикаторы сделаны для тф от д1. Они только там разумно читаются. 

В торговле всегда - победит тот, кто спокоен и следит за ситуацией 

---------------

сижу в верх, нервы на приделе 

но жду! сигнала вниз пока ещё нет. -----  Если сигнал объявит своё присутствие, переключаюсь на него 

на 2 часовом графике не закрепилась пипка - через 5мин. она может быть очень высоко 

XAUUSDH2э.png

 
Alexsandr San:

В торговле всегда - победит тот, кто спокоен и следит за ситуацией 

---------------

сижу в верх, нервы на приделе 

но жду! сигнала вниз пока ещё нет. -----  Если сигнал объявит своё присутствие, переключаюсь на него 

на 2 часовом графике не закрепилась пипка - через 5мин. она может быть очень высоко 


Эхееехех. Печалька.

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