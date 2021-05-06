FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 310
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Ааа, пипка все таки появилась))))
я ведь тебя стараюсь поддержать - а ты, так и не понял -что я стараюсь, подержать морально .
Ведь все твердят в верх , человек начинает теряться - но вижу, ты прошёл и Крым и Рим
я ведь тебя стараюсь поддержать - а ты, так и не понял -что я стараюсь, подержать морально .
Ведь все твердят в верх , человек начинает теряться - но вижу, ты прошёл и Крым и Рим
Да понял я)))
Но как ты заметил, я никого и никогда не слушаю. Я упертый в свою ТС.
Ей я полностью доверяю. Еще и других переубеждаю.
Вот и Ренка наверно уже локти кусает))))
Да понял я)))
Но как ты заметил, я никого и никогда не слушаю. Я упертый в свою ТС.
Ей я полностью доверяю. Еще и других переубеждаю.
Вот и Ренка наверно уже локти кусает))))
Саня кому надо - тот понял . У каждого своя правда
Саня кому надо - тот понял . У каждого своя правда
Это точно, единственное , что печально, Это то , что здесь трейдеров мало стало. Практически ни
с кем подискутировать не с кем. Видимо летний периуд начался.
Либо корона всех приспустила.............
Это точно, единственное , что печально, Это то , что здесь трейдеров мало стало. Практически ни
с кем подискутировать не с кем. Видимо летний периуд начался.
Либо корона всех приспустила.............
Да! я на югах живу - вроде у нас полностью сняли карантин - и с 21 не каких карантинов не будет, сразу можно в море искупаться
Зачем столько индикаторов на внутри дня? Во первых они там сбоят, во вторых днем достаточно таймера и календаря.
Извините Максим Вы о чём?
Зачем столько индикаторов на внутри дня? Во первых они там сбоят, во вторых днем достаточно таймера и календаря.
В торговле всегда - победит тот, кто спокоен и следит за ситуацией
---------------
сижу в верх, нервы на приделе
но жду! сигнала вниз пока ещё нет. ----- Если сигнал объявит своё присутствие, переключаюсь на него
на 2 часовом графике не закрепилась пипка - через 5мин. она может быть очень высоко
В торговле всегда - победит тот, кто спокоен и следит за ситуацией
---------------
сижу в верх, нервы на приделе
но жду! сигнала вниз пока ещё нет. ----- Если сигнал объявит своё присутствие, переключаюсь на него
на 2 часовом графике не закрепилась пипка - через 5мин. она может быть очень высоко
Эхееехех. Печалька.