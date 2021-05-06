FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 408
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Смотря что, ждать...
этого #4071 хотелось бы для начала.
этого #4071 хотелось бы для начала.
Сигнал по Тара уже есть, ждем подтверждения, т.е. пробой будущей трендовой...
Сигнал по Тара уже есть, ждем подтверждения, т.е. пробой будущей трендовой...
Выше уже не пойдет, уже две точки было и сейчас на Н4, можно хоть 50 лотов ставить на продажу... (хотя бывает всякое конечно)
Выше уже не пойдет, уже две точки было и сейчас на Н4, можно хоть 50 лотов ставить на продажу... (хотя бывает всякое конечно)
О, Мастер допустил "всякое". :)
О, Мастер допустил "всякое". :)
а что не нужно?) больше не буду, простите)))
Илюха, смотри Ауди в штопор уйдет, сейчас максимум.
Илюха, смотри Ауди в штопор уйдет, сейчас максимум.
Рано, не спеши пока. Нет сигнала разворота с Н1, нет пробоя трендовой.
Не торопись спешить!
а что не нужно?) больше не буду, простите)))
В данном случае, вероятность как раз "всякого" максимальна. Вы же даете прогнозы, насколько я помню, на краткосрочные движения и на малых ТФ. Индикаторы, конечно, зло. Но они пока очень не хотят показывать в вашу сторону.
В данном случае, вероятность как раз "всякого" максимальна. Вы же даете прогнозы, насколько я помню, на краткосрочные движения и на малых ТФ. Индикаторы, конечно, зло. Но они пока очень не хотят показывать в вашу сторону.
Подождите немного, скоро будут показывать в нашу сторону). ТФ не имеет значения.