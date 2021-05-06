FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 408

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Смотря что, ждать...
 
Lesorub:
Смотря что, ждать...

этого  хотелось бы для начала.

 
ALEKSANDR GADZERA:

этого  хотелось бы для начала.

Сигнал по Тара уже есть, ждем подтверждения, т.е. пробой будущей трендовой...

 
Lesorub:

Сигнал по Тара уже есть, ждем подтверждения, т.е. пробой будущей трендовой...


Выше уже не пойдет, уже две точки было и сейчас на Н4, можно хоть 50 лотов ставить на продажу... (хотя бывает всякое конечно)


 
ALEKSANDR GADZERA:

Выше уже не пойдет, уже две точки было и сейчас на Н4, можно хоть 50 лотов ставить на продажу... (хотя бывает всякое конечно)


О, Мастер допустил "всякое". :)

 
Vitaliy Maznev:

О, Мастер допустил "всякое". :)

а что не нужно?) больше не буду, простите)))

 

Илюха, смотри Ауди в штопор уйдет, сейчас максимум.


 
ALEKSANDR GADZERA:

Илюха, смотри Ауди в штопор уйдет, сейчас максимум.


Рано, не спеши пока. Нет сигнала разворота с Н1, нет пробоя трендовой.

Не торопись спешить!


 
ALEKSANDR GADZERA:

а что не нужно?) больше не буду, простите)))

В данном случае, вероятность как раз "всякого" максимальна. Вы же даете прогнозы, насколько я помню, на краткосрочные движения и на малых ТФ. Индикаторы, конечно, зло. Но они пока очень не хотят показывать в вашу сторону.

 
Vitaliy Maznev:

В данном случае, вероятность как раз "всякого" максимальна. Вы же даете прогнозы, насколько я помню, на краткосрочные движения и на малых ТФ. Индикаторы, конечно, зло. Но они пока очень не хотят показывать в вашу сторону.

Подождите немного, скоро будут показывать в нашу сторону). ТФ не имеет значения.

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