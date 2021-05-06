FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 279

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ALEKSANDR GADZERA:
Историю смотрите 
Серьёзно? Мониторинг сделай
 
Vladimir Baskakov:
Серьёзно? Мониторинг сделай

я про архив в форуме

 

CADJPY: Немного ушли ниже той точки что я дал, но я все равно думаю что будет вот такой сценарий. (правки с учетом выходных делайте заранее, даты не будут совпадать)


 

EURJPY: ждем закрытия бара в 12:00 по Н4 и думаю можно покупать, рост в целом будет до максимума примерно 17 недель, очень хорошая сейчас пара, разворот уже был идем уверенно вверх.


 

USDCAD:  По идеи вот так, а там видно будет. (правки с учетом выходных делайте заранее, даты не будут совпадать)


 

GBPUSD: Падаем дней 5-6 (правки с учетом выходных делайте заранее, даты не будут совпадать)


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ALEKSANDR GADZERA:

я про архив в форуме

А, т.е. читать все страницы, сверять прогнозы? Адекватен?
 
Vladimir Baskakov:
А, т.е. читать все страницы, сверять прогнозы? Адекватен?
Свою грубость при себе оставьте. Проходите мимо если вас, что-то не устраивает.
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ALEKSANDR GADZERA:
Свою грубость при себе оставьте. Проходите мимо если вас, что-то не устраивает.
Вы в вводите в заблуждение людей, своими необоснованными прогнозами. Новички поверят и потеряют деньги, а вам хоть бы что. Тут бана мало
 
Vladimir Baskakov:

  

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