FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 592
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1.30563
О как! Я индекс имел ввиду
О как! Я индекс имел ввиду
87.56
87.56
у меня выше, в районе 89
у меня выше, в районе 89
да! скорее всего.
Сейчас последний импульс наверх(бай) 10-15 пп от макса текущего - это 1.3508 - 1.3512 далее на 180 пп вниз
Всем удачных профитов... /
Будет ещё больше, когда дальние закрою на импульсе... ./
Сейчас последний импульс наверх(бай) 10-15 пп от макса текущего - это 1.3508 - 1.3512 далее на 180 пп вниз
Всем удачных профитов... /
Будет ещё больше, когда дальние закрою на импульсе... ./
у тебя вроде моник был, а счас смотрю нету, куда счет подевался?
хорошая картинка для падения.
- оранжевая линия очень близко, значит может её сегодня пересечь - это значит ниже этой линии продавай, а выше покупай.
Золото, выбирается из ямы, куда улетело недавно, На Д1 пока нету ничего, а вот внутри-дня ушло в коррекционный откат, из которого пытается выбраться
хорошая картинка для падения.
- оранжевая линия очень близко, значит может её сегодня пересечь - это значит ниже этой линии продавай, а выше покупай.
что это за волшебная линия такая?
что это за волшебная линия такая?
Pivot ( меняет свою точку расположения, один раз в сутки)