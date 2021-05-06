FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 592

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SanAlex:

1.30563

О как! Я индекс имел ввиду 

[Удален]  
VVT:

О как! Я индекс имел ввиду 

87.56

Файлы:
_DXYWeekly.png  40 kb
 
SanAlex:

87.56

у меня выше, в районе 89

[Удален]  
VVT:

у меня выше, в районе 89

да! скорее всего.

89

 

Сейчас последний импульс наверх(бай)  10-15 пп от макса текущего - это 1.3508 - 1.3512 далее на 180 пп вниз

Всем удачных профитов... / 

Будет ещё больше, когда дальние закрою на импульсе... ./

 
Rustam Galkeev:

Сейчас последний импульс наверх(бай)  10-15 пп от макса текущего - это 1.3508 - 1.3512 далее на 180 пп вниз

Всем удачных профитов... / 

Будет ещё больше, когда дальние закрою на импульсе... ./

у тебя вроде моник был, а счас смотрю нету, куда счет подевался?

[Удален]  

хорошая картинка для падения.

- оранжевая линия очень близко, значит может её сегодня пересечь - это значит ниже этой линии продавай, а выше покупай.

EURUSDH2.png 

 

Золото, выбирается из ямы, куда улетело недавно, На Д1 пока нету ничего, а вот внутри-дня ушло в коррекционный откат, из которого пытается выбраться


 
SanAlex:

хорошая картинка для падения.

- оранжевая линия очень близко, значит может её сегодня пересечь - это значит ниже этой линии продавай, а выше покупай.

 

что это за волшебная линия такая?

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

что это за волшебная линия такая?

Pivot ( меняет свою точку расположения, один раз в сутки)

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