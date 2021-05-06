FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 283

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Волна Вульфа!

 

Корявая Вульфа

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ALEKSANDR GADZERA:

я же написал немного ошибся))) идем вверх примерно тоже к этой точке

untitled


время было            2020.05.14 13:16  у Вас стояло на buy с лотом 5.00

Снимок2

мда, потревожили Вы пару, гонялась за Вашим счётом, надеюсь Вы не слились ?

CADJPYH2

 

Волна 

[Удален]  

Вот хорошая стратегия - открываем туда сюда, и прибыль выставляем в разумных целях.

Тише едешь, дальше будешь.

GBPUSDM5 

 
Alexsandr San:

Вот хорошая стратегия - открываем туда сюда, и прибыль выставляем в разумных целях.

Тише едешь, дальше будешь.

 

1.2 очень вероятный вариант по фунту. Только из за этого не покупаю.

CAD/JPY вверху уже.  Спокойно на ночь безубыток можно поставить.

Зря критикуете.

[Удален]  
sterva:

1.2 очень вероятный вариант по фунту. Только из за этого не покупаю.

CAD/JPY вверху уже.  Спокойно на ночь безубыток можно поставить.

Зря критикуете.

я, не критикую - с 5.00 лотом, не выдержит не какой депозит.

ведь, видно на графике - после входа в BUY Цена пошла вниз, и если человек не закрыл вовремя позицию, то счёт буде слит.

Цена естественно, пошла потом верх - но на счёте, скорее всего, уже не осталось средств  

[Удален]  
sterva:

1.2 очень вероятный вариант по фунту. Только из за этого не покупаю.

CAD/JPY вверху уже.  Спокойно на ночь безубыток можно поставить.

Зря критикуете.

Фунт - ещё стремится вниз, но не за горами разворот. Вообще лучше пока не лезть (недельку по наблюдать)- что то поведение, подозрительное.

  GBPUSDH2

 

Всем привет. Еня продажа.


 
Speculator:

Корявая Вульфа

Даже в плюсе побывала 

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