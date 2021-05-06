FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 283
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Волна Вульфа!
Корявая Вульфа
я же написал немного ошибся))) идем вверх примерно тоже к этой точке
время было 2020.05.14 13:16 у Вас стояло на buy с лотом 5.00
мда, потревожили Вы пару, гонялась за Вашим счётом, надеюсь Вы не слились ?
Волна
Вот хорошая стратегия - открываем туда сюда, и прибыль выставляем в разумных целях.
Тише едешь, дальше будешь.
Вот хорошая стратегия - открываем туда сюда, и прибыль выставляем в разумных целях.
Тише едешь, дальше будешь.
1.2 очень вероятный вариант по фунту. Только из за этого не покупаю.
CAD/JPY вверху уже. Спокойно на ночь безубыток можно поставить.
Зря критикуете.
1.2 очень вероятный вариант по фунту. Только из за этого не покупаю.
CAD/JPY вверху уже. Спокойно на ночь безубыток можно поставить.
Зря критикуете.
я, не критикую - с 5.00 лотом, не выдержит не какой депозит.
ведь, видно на графике - после входа в BUY Цена пошла вниз, и если человек не закрыл вовремя позицию, то счёт буде слит.
Цена естественно, пошла потом верх - но на счёте, скорее всего, уже не осталось средств
1.2 очень вероятный вариант по фунту. Только из за этого не покупаю.
CAD/JPY вверху уже. Спокойно на ночь безубыток можно поставить.
Зря критикуете.
Фунт - ещё стремится вниз, но не за горами разворот. Вообще лучше пока не лезть (недельку по наблюдать)- что то поведение, подозрительное.
Всем привет. Еня продажа.
Корявая Вульфа
Даже в плюсе побывала