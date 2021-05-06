FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 562
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Честно. Не хочу туда)))
честно, можно и туда и туда быть в плюсе
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посмотрим как сработает - от P к R2 и от R2 к P
честно, можно и туда и туда быть в плюсе
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посмотрим как сработает - от P к R2 и от R2 к P
Ну, жди у R2, а я долился. По первой БУ поставил.
честно, можно и туда и туда быть в плюсе
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посмотрим как сработает - от P к R2 и от R2 к P
Ты там магнитик что ли на мониторе сверху приделал?. Фунт вниз не идет)))
А не.)) Убрал видимо)))
Ты там магнитик что ли на мониторе сверху приделал?. Фунт вниз не идет)))
А не.)) Убрал видимо)))
не не, всё идёт по плану. )))
не не, всё идёт по плану. )))
Да, конечно. По моему плану.
Ну, жди у R2, а я долился. По первой БУ поставил.
))) Немного не так. Цена находиться в техническом замке... ./
Для того чтобы ей пойти вниз ей нужно обновить текущий макс, затем тока вниз к целям,
а потом наверх. Можно и другой вариант рассмотреть, но для этого цене нужно опуститься в район 1.3308.
))) Немного не так. Цена находиться в техническом замке... ./
Для того чтобы ей пойти вниз ей нужно обновить текущий макс, затем тока вниз к целям,
а потом наверх. Можно и другой вариант рассмотреть, но для этого цене нужно опуститься в район 1.3308.
В районе 1.3400 -1.3420 можно рассматривать продажи,
после новых ценовых максов цена может сильно усилиться пробив район 1.3345 -
но это после обновления текущего макса.
В районе 1.3400 -1.3420 можно рассматривать продажи,
после новых ценовых максов цена может сильно усилиться пробив район 1.3345 -
но это после обновления текущего макса.
Ну, расматривайте
мне, кажись придётся докупаться 1.32894