FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 562

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Aleksandr Yakovlev:

Честно. Не хочу туда)))

честно, можно и туда и туда быть в плюсе 

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посмотрим как сработает - от P к R2 и от  R2  к  P  

 
SanAlex:

честно, можно и туда и туда быть в плюсе 

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посмотрим как сработает - от P к R2 и от  R2  к  P  

Ну, жди у R2, а я долился. По первой БУ поставил.


 
SanAlex:

честно, можно и туда и туда быть в плюсе 

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посмотрим как сработает - от P к R2 и от  R2  к  P  

Ты там магнитик что ли на мониторе сверху приделал?. Фунт вниз не идет)))

А не.)) Убрал видимо)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Ты там магнитик что ли на мониторе сверху приделал?. Фунт вниз не идет)))

А не.)) Убрал видимо)))

не не, всё идёт по плану. )))

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GBPUSDM5_5ng.png  41 kb
 
SanAlex:

не не, всё идёт по плану. )))

Да, конечно. По моему плану.

 
Aleksandr Yakovlev:

Ну, жди у R2, а я долился. По первой БУ поставил.


))) Немного не так. Цена находиться в техническом замке... ./ 

Для того чтобы ей пойти вниз ей нужно обновить текущий макс, затем тока вниз к целям,

а потом наверх. Можно и другой вариант рассмотреть, но для этого цене нужно опуститься в район 1.3308.

 
Rustam Galkeev:

))) Немного не так. Цена находиться в техническом замке... ./ 

Для того чтобы ей пойти вниз ей нужно обновить текущий макс, затем тока вниз к целям,

а потом наверх. Можно и другой вариант рассмотреть, но для этого цене нужно опуститься в район 1.3308.

Да, да, конечно))) 
 

В районе 1.3400 -1.3420 можно рассматривать продажи,

после новых ценовых максов цена может сильно усилиться пробив район 1.3345 - 

но это после обновления текущего макса.

 
Rustam Galkeev:

В районе 1.3400 -1.3420 можно рассматривать продажи,

после новых ценовых максов цена может сильно усилиться пробив район 1.3345 - 

но это после обновления текущего макса.

Ну, расматривайте
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Aleksandr Yakovlev:
Ну, расматривайте

мне, кажись придётся докупаться  1.32894

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