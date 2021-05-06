FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 245

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Speculator:

Куплю 

предупреждал вернётся сюда 

EURUSDDaily 

 

По еве бай позицию открыл.

По канадцу селл позицию. Идем(ползем или летим) гэп закрывать.


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Aleksandr Yakovlev:

По еве бай позицию открыл.

По канадцу селл позицию. Идем(ползем или летим) гэп закрывать.


по еве - скорее всего поторопился . Должен ведь красный кружочек светанутся , и резко зелёный - и к 1.45

EURUSDH2

 
Aleksandr Yakovlev:

........

По канадцу селл позицию. Идем(ползем или летим) гэп закрывать.

Почти одновременно открылись, но в разные стороны.

Спасибо!

;)
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Renat Akhtyamov:

Почти одновременно открылись, но в разные стороны.

Спасибо!

;)

канадец ещё тот фраер

USDCADDaily может и в правду вниз сходить 

 
Renat Akhtyamov:

Почти одновременно открылись, но в разные стороны.

Спасибо!

;)

Пожалуйста)))

 
Alexsandr San:

по еве - скорее всего поторопился . Должен ведь красный кружочек светанутся , и резко зелёный - и к 1.45


Блин, как я про кружочек то забыл.)))

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Aleksandr Yakovlev:

Блин, как я про кружочек то забыл.)))

я развлечь - а то все зациклились у монитора, и уже не хотят, прогнозы выкладывать    

 
Alexsandr San:

я развлечь - а то все зациклились у монитора, и уже не хотят, прогнозы выкладывать    

Да остальные просто тупо по сигналам работаю, которые здесь выкладывают.)))

Что им говорить то?. 

 
Alexsandr San:

я развлечь - а то все зациклились у монитора, и уже не хотят, прогнозы выкладывать    

смотреть не на что

завтра полетаем

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