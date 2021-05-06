FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 245
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предупреждал вернётся сюда
По еве бай позицию открыл.
По канадцу селл позицию. Идем(ползем или летим) гэп закрывать.
По еве бай позицию открыл.
По канадцу селл позицию. Идем(ползем или летим) гэп закрывать.
по еве - скорее всего поторопился . Должен ведь красный кружочек светанутся , и резко зелёный - и к 1.45
........
По канадцу селл позицию. Идем(ползем или летим) гэп закрывать.
Почти одновременно открылись, но в разные стороны.
Спасибо!;)
Почти одновременно открылись, но в разные стороны.
Спасибо!;)
канадец ещё тот фраер
может и в правду вниз сходить
Почти одновременно открылись, но в разные стороны.
Спасибо!;)
Пожалуйста)))
по еве - скорее всего поторопился . Должен ведь красный кружочек светанутся , и резко зелёный - и к 1.45
Блин, как я про кружочек то забыл.)))
Блин, как я про кружочек то забыл.)))
я развлечь - а то все зациклились у монитора, и уже не хотят, прогнозы выкладывать
я развлечь - а то все зациклились у монитора, и уже не хотят, прогнозы выкладывать
Да остальные просто тупо по сигналам работаю, которые здесь выкладывают.)))
Что им говорить то?.
я развлечь - а то все зациклились у монитора, и уже не хотят, прогнозы выкладывать
смотреть не на что
завтра полетаем