FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 642

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Aleksei Stepanenko:

Да, по сути дела, да.

Тогда у меня была альтернативная идея нахождения уровней, я ей занимался. А потом биржа прикрыла бесплатный доступ к данным.

За то короткое время, не успел найти явные сигналы в биржевых объёмах. Знаю, что есть КластерДельта, смотрел иногда в ту сторону, но пока не осознал возможности.

Так же как и в VSA. Читал этого Вильямса, читал. Где-то работает, где-то нет, программно не проверить.

Сейчас работаю по максимумам/минимумам, уровням и круглым ценам. Вот и весь арсенал. Без объёмов и "фундамента".

иду туда же. но с тем что программно не проверить не согласен. кластердельта здесь пользуется один, на качество данных вроде не жаловался. по улыбке волатильности как понял стратегию строит.

 
Aleksei Stepanenko:

Да, по сути дела, да.

Спасибо. Но почему Вы говорите о закрытии бесплатного доступа? это и до сих пор доступно, только наверное нет доступа програмно, но объёмы так и видны, только не знаю есть ли от этого какой то толк, понаблюдаю за поведением цены...

[Удален]  
Valeriy Yastremskiy:

По поводу VSA программно или Кластердельта? Если VSA, то там есть немного магии, которую вряд-ли проверишь: "Если мы видим продажи в фоне..." ;)

А по "улыбке" кажется тоже знаю такого человека.

Для меня пока сложно и не очевидно, поэтому пока забил на это. И предпочитаю не зависеть от сторонних ресурсов.

[Удален]  
VVT:

Да? Давно не смотрел. А есть ссылка на страницу?

 
Aleksei Stepanenko:

По поводу VSA программно или Кластердельта? Если VSA, то там есть немного магии, которую вряд-ли проверишь: "Если мы видим продажи в фоне..." ;)

А по "улыбке" кажется тоже знаю такого человека.

Для меня пока сложно и не очевидно, поэтому пока забил на это. И предпочитаю не зависеть от сторонних ресурсов.

Не знаю что такое ВСА. Я про Вильямса, его экстремумы, и их черед на разных ТФ на истории.

С улыбкой согласен, не просто, так же как и с объемами.

[Удален]  

Ну есть такая книжка "Хозяева Рынка" Тома Вильямса.

Для эрудиции, наверное, можно прочитать.

Мы, похоже, о разных Вильямсах говорим, понаехали тут 
 
Aleksei Stepanenko:

Ну есть такая книжка "Хозяева Рынка" Тома Вильямса.

Для эрудиции, наверное, можно прочитать.

Мы, похоже, о разных Вильямсах говорим, понаехали тут 

да, максимумы минимумы другого Вильямса) Почитаю)

 
Aleksei Stepanenko:

Да, по сути дела, да.

Тогда у меня была альтернативная идея нахождения уровней, я ей занимался. А потом биржа прикрыла бесплатный доступ к данным.

За то короткое время, не успел найти явные сигналы в биржевых объёмах. Знаю, что есть КластерДельта, смотрел иногда в ту сторону, но пока не осознал возможности.

Так же как и в VSA. Читал этого Вильямса, читал. Где-то работает, где-то нет, программно не проверить.

Сейчас работаю по максимумам/минимумам, уровням и круглым ценам. Вот и весь арсенал. Без объёмов и "фундамента".

я и не знал, что бесплатный доступ был

я сайт парсил

 

Пятничный фунт красиво закрылся.

В понедельник рынок не красиво открылся.

куда Мир катится)))

[Удален]  

Золото идёт к цели 1926.74

- покупать желательно - поймав  1883.58

XAUUSDH2 1926.74

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