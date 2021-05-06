FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 642
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Да, по сути дела, да.
Тогда у меня была альтернативная идея нахождения уровней, я ей занимался. А потом биржа прикрыла бесплатный доступ к данным.
За то короткое время, не успел найти явные сигналы в биржевых объёмах. Знаю, что есть КластерДельта, смотрел иногда в ту сторону, но пока не осознал возможности.
Так же как и в VSA. Читал этого Вильямса, читал. Где-то работает, где-то нет, программно не проверить.Сейчас работаю по максимумам/минимумам, уровням и круглым ценам. Вот и весь арсенал. Без объёмов и "фундамента".
иду туда же. но с тем что программно не проверить не согласен. кластердельта здесь пользуется один, на качество данных вроде не жаловался. по улыбке волатильности как понял стратегию строит.
Да, по сути дела, да.
Спасибо. Но почему Вы говорите о закрытии бесплатного доступа? это и до сих пор доступно, только наверное нет доступа програмно, но объёмы так и видны, только не знаю есть ли от этого какой то толк, понаблюдаю за поведением цены...
По поводу VSA программно или Кластердельта? Если VSA, то там есть немного магии, которую вряд-ли проверишь: "Если мы видим продажи в фоне..." ;)
А по "улыбке" кажется тоже знаю такого человека.
Для меня пока сложно и не очевидно, поэтому пока забил на это. И предпочитаю не зависеть от сторонних ресурсов.
Да? Давно не смотрел. А есть ссылка на страницу?
По поводу VSA программно или Кластердельта? Если VSA, то там есть немного магии, которую вряд-ли проверишь: "Если мы видим продажи в фоне..." ;)
А по "улыбке" кажется тоже знаю такого человека.
Для меня пока сложно и не очевидно, поэтому пока забил на это. И предпочитаю не зависеть от сторонних ресурсов.
Не знаю что такое ВСА. Я про Вильямса, его экстремумы, и их черед на разных ТФ на истории.
С улыбкой согласен, не просто, так же как и с объемами.
Ну есть такая книжка "Хозяева Рынка" Тома Вильямса.
Для эрудиции, наверное, можно прочитать.Мы, похоже, о разных Вильямсах говорим, понаехали тут
Ну есть такая книжка "Хозяева Рынка" Тома Вильямса.
Для эрудиции, наверное, можно прочитать.Мы, похоже, о разных Вильямсах говорим, понаехали тут
да, максимумы минимумы другого Вильямса) Почитаю)
Да, по сути дела, да.
Тогда у меня была альтернативная идея нахождения уровней, я ей занимался. А потом биржа прикрыла бесплатный доступ к данным.
За то короткое время, не успел найти явные сигналы в биржевых объёмах. Знаю, что есть КластерДельта, смотрел иногда в ту сторону, но пока не осознал возможности.
Так же как и в VSA. Читал этого Вильямса, читал. Где-то работает, где-то нет, программно не проверить.Сейчас работаю по максимумам/минимумам, уровням и круглым ценам. Вот и весь арсенал. Без объёмов и "фундамента".
я и не знал, что бесплатный доступ был
я сайт парсил
Пятничный фунт красиво закрылся.
В понедельник рынок не красиво открылся.
куда Мир катится)))
Золото идёт к цели 1926.74
- покупать желательно - поймав 1883.58