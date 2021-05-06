FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 189

Новый комментарий
 

USDJPY немного вверх


 

GBPUSD  от туда возможно вверх пойдем


 
Vladimir Baskakov:
Пожалуйста, пусть пишет, но есть два но:
Прогноз на голом графике, какие индикаторы используются

Никакие индикаторы не используются. один индикатор, мозг.

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

Никакие индикаторы не используются. один индикатор, мозг.

Мозг должен от чего то отталкиваться, Ваш от чего отталкивается ?  

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

Никакие индикаторы не используются. один индикатор, мозг.

Посмотрите прогнозы на финансовых порталах. Там Везде есть обоснование, у вас же фантазии, читать неинтересно
 
Vladimir Baskakov:
Посмотрите прогнозы на финансовых порталах. Там Везде есть обоснование, у вас же фантазии, читать неинтересно

Идите почитайте комиксы. Извините но у нас, есть дела по важнее чем писать всякую ересь.

 

USDJPY  ну как-то так, с горем пополам. еще один час точно вверх. Идем дальше.

до

после


 

GBPUSD ловим минимум и идем вверх


 

USDJPY чуть чуть не просчитался, восхождение закончили идем вниз.



 
GBPUSD будет максимум примерно через 2 часа
1...182183184185186187188189190191192193194195196...656
Новый комментарий