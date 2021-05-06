FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 189
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USDJPY немного вверх
GBPUSD от туда возможно вверх пойдем
Пожалуйста, пусть пишет, но есть два но:
Никакие индикаторы не используются. один индикатор, мозг.
Никакие индикаторы не используются. один индикатор, мозг.
Мозг должен от чего то отталкиваться, Ваш от чего отталкивается ?
Никакие индикаторы не используются. один индикатор, мозг.
Посмотрите прогнозы на финансовых порталах. Там Везде есть обоснование, у вас же фантазии, читать неинтересно
Идите почитайте комиксы. Извините но у нас, есть дела по важнее чем писать всякую ересь.
USDJPY ну как-то так, с горем пополам. еще один час точно вверх. Идем дальше.
до
после
GBPUSD ловим минимум и идем вверх
USDJPY чуть чуть не просчитался, восхождение закончили идем вниз.