FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 590
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Ауди/Канадский доллар, актуальные уровни
Кабель отбился от внутри-дневной поддержки
Как то так при резкой волатильности будет в ближайшее время +/- пп... ./
Далее отскок без пробоя и вниз... ./
Дневная свеча будет с двумя тенями и с двумя вершинами, завтра небольшая отработка по классике возле макса и вниз, пост где то есть про 3х ходовку с целями... ./
Сегодня 3тий этап должен закончиться... ./
Кто силы свои не подрасчитал - будет крах дэпо... ./
Гирлянды снимите) цена не всегда хочет то, что хотят индикаторы)
ведь прошла от той цены, когда я выставил картинку 1000 points - думаю это тоже результат.
- сегодня не дошла до той цены, значит дойдёт в завтра.
ведь прошла от той цены, когда я выставил картинку 1000 points - думаю это тоже результат.
- сегодня не дошла до той цены, значит дойдёт в завтра.
Сомневаюсь
Преодолев 1.3372 ожидаеться резкий подъём... ./
По пипсовал мальца
Далее буду искать входы на бай, возможно даже дальше чем было запланировано, так как может быть и продление нисхода в 3и этапа.
Красивая пипсовка у тебя! Я так не смогу глаза и гемор на клаву вылезут. Поэтому от безысходности на внутридневке,с тейком и закрытием компа. Сделок меньше,но они длиннее,соответственно и выхлоп такой же.
Должны ускориться... ./
Красивая пипсовка у тебя! Я так не смогу глаза и гемор на клаву вылезут. Поэтому от безысходности на внутридневке,с тейком и закрытием компа. Сделок меньше,но они длиннее,соответственно и выхлоп такой же.
))) Смотря какую цель преследовать... ./
Длинные то-же есть и 1-3 недели порой держу и короткие до 1 дня и пипсы - везде свой алгоритм работы и свои цели... ./