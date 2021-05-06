FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 590

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Ауди/Канадский доллар, актуальные уровни


 

Кабель отбился от внутри-дневной поддержки 


 

Как то так при резкой волатильности будет в ближайшее время +/- пп... ./

Далее отскок без пробоя и вниз... ./

 

Дневная свеча будет с двумя тенями и с двумя вершинами, завтра небольшая отработка по классике возле макса и вниз, пост где то есть про 3х ходовку с целями... ./

Сегодня 3тий этап должен закончиться... ./


Кто силы свои не подрасчитал - будет крах дэпо... ./

[Удален]  
VVT:

Гирлянды снимите) цена не всегда хочет то, что хотят индикаторы)

ведь прошла от той цены, когда я выставил картинку 1000 points - думаю это тоже результат.

- сегодня не дошла до той цены, значит дойдёт в завтра. 

XAUUSDH2 H2 Trendline

 
SanAlex:

ведь прошла от той цены, когда я выставил картинку 1000 points - думаю это тоже результат.

- сегодня не дошла до той цены, значит дойдёт в завтра. 

Сомневаюсь

 

Преодолев 1.3372 ожидаеться резкий подъём... ./


 
Rustam Galkeev:

По пипсовал мальца

Далее буду искать входы на бай, возможно даже дальше чем было запланировано, так как может быть и продление нисхода в 3и этапа.


Красивая пипсовка у тебя! Я так не смогу глаза и гемор на клаву вылезут. Поэтому от безысходности  на внутридневке,с тейком и закрытием компа. Сделок меньше,но они длиннее,соответственно и выхлоп такой же.


 

Должны ускориться... ./

 
Vadens:

Красивая пипсовка у тебя! Я так не смогу глаза и гемор на клаву вылезут. Поэтому от безысходности  на внутридневке,с тейком и закрытием компа. Сделок меньше,но они длиннее,соответственно и выхлоп такой же.


))) Смотря какую цель преследовать... ./

Длинные то-же есть и 1-3 недели порой держу и короткие до 1 дня и пипсы - везде свой алгоритм работы и свои цели... ./

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