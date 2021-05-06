FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 248

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Renat Akhtyamov:

о-о-опс!


Она в 100,29 бахнется. А так, один гемморрррр...


 
Всем привет по EURJPY  зашел 6 раз вниз на 110.10 ,за сутки должна дойти,типа конец месяца.
 
Опасная пара NZDUSD если пройдет ниже 0.6084 ,то долетит до 0.5664.Ну а так все показывает наверх......
[Удален]  
Alexxl2008:
Всем привет по EURJPY  зашел 6 раз вниз на 110.10 ,за сутки должна дойти,типа конец месяца.
Хоть один прогноз сработал?
 
Oleg Bondarev:
Хоть один прогноз сработал?
После отскоков сработали все
[Удален]  

ну я до крестика - правда зелёная точка ещё не закрепилась(это плохо)                                  

EURUSDH2   EURUSDH2

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наверное я всё же, поторопился .Ну - а так, всё указывает на бычье движение 

GBPUSDH2     GBPUSDH2

 
NZDUSD потвердил движение вниз на 0.5664 ,вечер перестает быть томным,все движется быстрее.
[Удален]  

моё понятие, что стопы сносят - я ещё до купил

GBPUSDH2т

 
Фунт конечно вверх смотрит аж на 2.100, но вялая пара,за неделю 100п вверх.Пока работаю с двумя шпильками вниз.Первая EURJPY вниз на 500п и если повезет перескочу на NZDUSD вниз на 400п.
[Удален]  
Alexxl2008:
Фунт конечно вверх смотрит аж на 2.100, но вялая пара,за неделю 100п вверх.Пока работаю с двумя шпильками вниз.Первая EURJPY вниз на 500п и если повезет перескочу на NZDUSD вниз на 400п.

Вчера хороший сигнал был вниз - но я двоечник, закрылся    EURJPY

Снимок

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Пара ещё медвежья - но я стараюсь входить в начале. 

EURJPYH2

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