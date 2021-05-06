FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 248
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о-о-опс!
Она в 100,29 бахнется. А так, один гемморрррр...
Всем привет по EURJPY зашел 6 раз вниз на 110.10 ,за сутки должна дойти,типа конец месяца.
Хоть один прогноз сработал?
ну я до крестика - правда зелёная точка ещё не закрепилась(это плохо)
EURUSDH2
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наверное я всё же, поторопился .Ну - а так, всё указывает на бычье движение
GBPUSDH2
моё понятие, что стопы сносят - я ещё до купил
Фунт конечно вверх смотрит аж на 2.100, но вялая пара,за неделю 100п вверх.Пока работаю с двумя шпильками вниз.Первая EURJPY вниз на 500п и если повезет перескочу на NZDUSD вниз на 400п.
Вчера хороший сигнал был вниз - но я двоечник, закрылся EURJPY
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Пара ещё медвежья - но я стараюсь входить в начале.