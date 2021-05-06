FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 527
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Зашибись Европейская сессия началась, как только банки открылись, так Евро рванула в небеса, по идее четко указало направление, но во итоге курс по Евро достиг предыдущих Вершин, а здесь как известно поджидают лимитные ордера
Буду пробовать по Серебру, тут расклад одинаковый со всеми, отбой от Зеркального уровня, внутри-дня просто мощная разворотная бычья свечка
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
ALEKSANDR GADZERA, 2020.11.17 10:00
не согласен, всем... нужно просто во второй вагон входить.... я так не умею правда))) мне сразу и миллион подавай)
а ты знаешь людей, которые в профите на треугольниках сидят?
Примерно вот с этих краев нужно входить... но это я думаю и без меня знают все.
не пойму, чего ты уперся в Юга-то? Основание какое?
не пойму, чего ты уперся в Юга-то? Основание какое?
не понял вопроса.
не понял вопроса.
ну почему топишь за продажи по кабелю?
ну почему топишь за продажи по кабелю?
Сергей, вы могли бы нормально задать вопрос пожалуйста. без жаргона.... не сильно думать над этим хочется. спасибо
Примерно вот с этих краев нужно входить... но это я думаю и без меня знают все.
почему ты считаешь, что сейчас надо продавать Английский фунт? А почему не покупать? Или вообще переждать до появления другого момента?
Зашибись Европейская сессия началась, как только банки открылись, так Евро рванула в небеса, по идее четко указало направление, но во итоге курс по Евро достиг предыдущих Вершин, а здесь как известно поджидают лимитные ордера
Буду пробовать по Серебру, тут расклад одинаковый со всеми, отбой от Зеркального уровня, внутри-дня просто мощная разворотная бычья свечка
вроде бы чихнуло тока чуток
;)
вроде бы чихнуло тока чуток
;)
ну как чихнуло? На Н1 сравни размер свеч за последние пару дней, и последнюю, она весь диапазон за полсуток поглотила
ну как чихнуло? На Н1 сравни размер свеч за последние пару дней, и последнюю
Свеча пробойная, сейчас немного потопчется, соберёт всех медведёв и вверх.