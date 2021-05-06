FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 527

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Зашибись Европейская сессия началась, как только банки открылись, так Евро рванула в небеса, по идее четко указало направление, но во итоге курс по Евро достиг предыдущих Вершин, а здесь как известно поджидают лимитные ордера


Буду пробовать по Серебру, тут расклад одинаковый со всеми, отбой от Зеркального уровня, внутри-дня просто мощная разворотная бычья свечка


 

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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020

ALEKSANDR GADZERA, 2020.11.17 10:00

не согласен, всем... нужно просто во второй вагон входить.... я так не умею правда))) мне сразу и миллион подавай)


а ты знаешь людей, которые в профите на треугольниках сидят?

 
ALEKSANDR GADZERA:

Примерно вот с этих краев нужно входить... но это я думаю и без меня знают все.


не пойму, чего ты уперся в Юга-то? Основание какое?

 
Sergey Lazarenko:

не пойму, чего ты уперся в Юга-то? Основание какое?

не понял вопроса.

 
ALEKSANDR GADZERA:

не понял вопроса.

ну почему топишь за продажи по кабелю?

 
Sergey Lazarenko:

ну почему топишь за продажи по кабелю?

Сергей, вы могли бы нормально задать вопрос пожалуйста. без жаргона.... не сильно думать над этим хочется. спасибо

 
ALEKSANDR GADZERA:

Примерно вот с этих краев нужно входить... но это я думаю и без меня знают все.


почему ты считаешь, что сейчас надо продавать Английский фунт? А почему не покупать? Или вообще переждать до появления другого момента?

 
Sergey Lazarenko:

Зашибись Европейская сессия началась, как только банки открылись, так Евро рванула в небеса, по идее четко указало направление, но во итоге курс по Евро достиг предыдущих Вершин, а здесь как известно поджидают лимитные ордера

Буду пробовать по Серебру, тут расклад одинаковый со всеми, отбой от Зеркального уровня, внутри-дня просто мощная разворотная бычья свечка

вроде бы чихнуло тока чуток

;)

 
Renat Akhtyamov:

вроде бы чихнуло тока чуток

;)

ну как чихнуло? На Н1 сравни размер свеч за последние пару дней, и последнюю, она весь диапазон за полсуток поглотила


 
Sergey Lazarenko:

ну как чихнуло? На Н1 сравни размер свеч за последние пару дней, и последнюю

Свеча пробойная, сейчас немного потопчется, соберёт всех медведёв и вверх.

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