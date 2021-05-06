FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 271

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Alekseu Fedotov:

Для начала, научитесь читать. 

? ха , ооочень умный ответец !!!! 

респект . 
сидишь нибось балдиш от себя теперяча ! да ? 

 
Speculator:
Научите писать программы!

https://www.mql5.com/ru/forum/339456

Очень хочу изучить язык MQL5 С чего начать ?
Очень хочу изучить язык MQL5 С чего начать ?
  • 2020.05.03
  • www.mql5.com
Всем привет. Хочу изучить язык MQL5 / Ребят помогите с чего начать ? может есть какие учебники видео...
 
Vladimir Sadov:

? ха , ооочень умный ответец !!!! 

респект . 
сидишь нибось балдиш от себя теперяча ! да ? 

у тебя реклама vps и лозунги, сайт это не запрещает? орут громче всех некоторые, чтобы привлечь к себе на страницу.

[Удален]  
Fast235:

у тебя реклама vps и лозунги, сайт это не запрещает? орут громче всех некоторые, чтобы привлечь к себе на страницу.

Тут ты прав на 100%
 
Fast235:

у тебя реклама vps и лозунги, сайт это не запрещает? орут громче всех некоторые, чтобы привлечь к себе на страницу.

О, спасибо !
Я об этом не подумал. Спасибо за идейку и за рекламку !!!!
....а так то, я вчера был бухенький.)))  

 

Ближайшие цели:


 

Всем привет.

USDCAD: хороший разворот, возможно в следующий 1-2 бара на Н1 цена упадет ниже нашего минимума в данный момент, но не больше 200pips, и снова уйдет вверх, если упадет еще докупимся 1-2 лота думаю, и уверенно вверх.


 

Всем привет и всем профита!

Я сегодня вне рынка...просто наблюдаю)

 
Евро прижимает вниз на 1.0730 и затем разворот вверх на 1.38 первая цель
 
Alexxl2008:
Евро прижимает вниз на 1.0730 и затем разворот вверх на 1.38 первая цель

. Чем-то можете обьяснить? 

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