FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 271
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? ха , ооочень умный ответец !!!!
респект .
сидишь нибось балдиш от себя теперяча ! да ?
Научите писать программы!
https://www.mql5.com/ru/forum/339456
? ха , ооочень умный ответец !!!!
респект .
сидишь нибось балдиш от себя теперяча ! да ?
у тебя реклама vps и лозунги, сайт это не запрещает? орут громче всех некоторые, чтобы привлечь к себе на страницу.
у тебя реклама vps и лозунги, сайт это не запрещает? орут громче всех некоторые, чтобы привлечь к себе на страницу.
у тебя реклама vps и лозунги, сайт это не запрещает? орут громче всех некоторые, чтобы привлечь к себе на страницу.
О, спасибо !
Я об этом не подумал. Спасибо за идейку и за рекламку !!!!
....а так то, я вчера был бухенький.)))
Ближайшие цели:
Всем привет.
USDCAD: хороший разворот, возможно в следующий 1-2 бара на Н1 цена упадет ниже нашего минимума в данный момент, но не больше 200pips, и снова уйдет вверх, если упадет еще докупимся 1-2 лота думаю, и уверенно вверх.
Всем привет и всем профита!
Я сегодня вне рынка...просто наблюдаю)
Евро прижимает вниз на 1.0730 и затем разворот вверх на 1.38 первая цель
. Чем-то можете обьяснить?