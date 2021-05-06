FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 225

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XAUUSD Еще может тут появится небольшой максимум но не уверен.


 
Alexsandr San:

Фунт наверное собрался верх ( выше "Р" - покупка, ниже "Р" - продажа )


 

XAUUSD Ну все, теперь падаем. Следующий...


[Удален]  

Сегодня, скорее всего, не будет падать. Может в завтра             XAUUSDM30

если опустится ниже "P" - то тогда, да! 

XAUUSDM30 

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самый раз рисковать в покупку (я бы, купил - пара дорогая, и деньги вчера слил ) на фунт хватает на 0.01, а на неё не хватает грошей 

XAUUSDM10

 
Alexsandr San:

Сегодня, скорее всего, не будет падать. Может в завтра             XAUUSDM30

если опустится ниже "P" - то тогда, да! 

 

---------------------------

самый раз рисковать в покупку (я бы, купил - пара дорогая, и деньги вчера слил ) на фунт хватает на 0.01, а на неё не хватает грошей 


Будет, немного погодите, причем хорошо будет падать. сейчас еще немного выше поднимется, еще заправимся и все думаю.


 
ALEKSANDR GADZERA:

genau, ждем точку и поехали на продажу, почему бы и нет.

Безопасней открыть металлический счет и вперед на долгосрок. Ни какой своп не скушает

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

Будет, немного погодите, причем хорошо будет падать. сейчас еще немного выше поднимется, еще заправимся и все думаю.


Надеюсь, Вы не первый раз, связываетесь с этой Парой? - а то, с Вашими открытиям, одна дорога - на слив. 

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если открывать вниз, хотя бы, на 2 минутном с MACD , 0 - главная (выше, ниже)

XAUUSDM2

[Удален]  
Alexsandr San:

Фунт наверное собрался верх ( выше "Р" - покупка, ниже "Р" - продажа )


Идёт потихоньку. - ещё бы, научится выходить 

фунт

 
Alexsandr San:

Надеюсь, Вы не первый раз, связываетесь с этой Парой? - а то, с Вашими открытиям, одна дорога - на слив. 

----------------------------

если открывать вниз, хотя бы, на 2 минутном с MACD , 0 - главная (выше, ниже)


Конечно знаю, бешеная пара, я не много всего 0,11 на продажу.

 

Вчера все сделки по канадцу БУ выбило. 

Сегодня открылся по лучшей цене на продажу.

Часть сделки соответственно прикрыл уже.


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