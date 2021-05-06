FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 225
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XAUUSD Еще может тут появится небольшой максимум но не уверен.
Фунт наверное собрался верх ( выше "Р" - покупка, ниже "Р" - продажа )
#2161
XAUUSD Ну все, теперь падаем. Следующий...
Сегодня, скорее всего, не будет падать. Может в завтра XAUUSDM30
если опустится ниже "P" - то тогда, да!
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самый раз рисковать в покупку (я бы, купил - пара дорогая, и деньги вчера слил ) на фунт хватает на 0.01, а на неё не хватает грошей
Сегодня, скорее всего, не будет падать. Может в завтра XAUUSDM30
если опустится ниже "P" - то тогда, да!
---------------------------
самый раз рисковать в покупку (я бы, купил - пара дорогая, и деньги вчера слил ) на фунт хватает на 0.01, а на неё не хватает грошей
Будет, немного погодите, причем хорошо будет падать. сейчас еще немного выше поднимется, еще заправимся и все думаю.
genau, ждем точку и поехали на продажу, почему бы и нет.
Безопасней открыть металлический счет и вперед на долгосрок. Ни какой своп не скушает
Будет, немного погодите, причем хорошо будет падать. сейчас еще немного выше поднимется, еще заправимся и все думаю.
Надеюсь, Вы не первый раз, связываетесь с этой Парой? - а то, с Вашими открытиям, одна дорога - на слив.
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если открывать вниз, хотя бы, на 2 минутном с MACD , 0 - главная (выше, ниже)
Фунт наверное собрался верх ( выше "Р" - покупка, ниже "Р" - продажа )
Идёт потихоньку. - ещё бы, научится выходить
Надеюсь, Вы не первый раз, связываетесь с этой Парой? - а то, с Вашими открытиям, одна дорога - на слив.
----------------------------
если открывать вниз, хотя бы, на 2 минутном с MACD , 0 - главная (выше, ниже)
Конечно знаю, бешеная пара, я не много всего 0,11 на продажу.
Вчера все сделки по канадцу БУ выбило.
Сегодня открылся по лучшей цене на продажу.
Часть сделки соответственно прикрыл уже.