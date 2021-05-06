FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 237
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тут тоже для всех рановато было #2161 : ТУТ такой же сигнал на продажу и на покупку, я думаю что на покупку.
На продажу был два дня назад. но ситуация очень спорная, то что будет очень сильное движение это однозначно. вопрос куда. думаю вверх от сюда, но не уверен на 100%
скорее всего Вы правы - должен же, быть отскок, и наверное отсюда
скорее всего Вы правы - должен же, быть отскок, и наверное отсюда
А по поводу ены, приглашаю вас на страницу 199, Посмотрите мои скрины.
К чему это я? Ах да. Если пробьет линию 107, то пойдем к 105.
Если нет, то остаемся в канале 107-109. У меня пока сигналов на покупку нет.
На продажу висит и давно уже. Сейчас смысла нет входить мне.
А по поводу ены, приглашаю вас на страницу 199, Посмотрите мои скрины.
К чему это я? Ах да. Если пробьет линию 107, то пойдем к 105.
Если нет, то остаемся в канале 107-109. У меня пока сигналов на покупку нет.
На продажу висит и давно уже. Сейчас смысла нет входить мне.
то что она, медвежья пара на сегодняшний день - это да! но может он хочет, на отскоке заработать.....
то что она, медвежья пара на сегодняшний день - это да! но может он хочет, на отскоке заработать.....
Ну, я тебе как то говорил, что когда говорят к примеру 107, это не значит что именно 107.
Поясню. Это не точка на графике, это зона. Может быть 107,20 или 106,80. В общем понял.
Если присмотреться более пристально с лупой, можно нарисовать линию примерно 107,04.
На отскок уже поздно работать. Сначала был отскок 20п. примерно (от 107,04), потом 10-12, потом .....
Короче, на мелком ТФ идет поджатие к сопротивлению. Может быть пробой.
Ситуация двоякая. Как пробой и закрепление под....
Пробой и вынос на верх с закреплением выше.
Либо просто делаем "ну и ладно" , гордо разворачивается и медленно, демонстративно шлепает на верх.
Короче, я в не позиции.
И вообще, у меня сегодня пятница.
заметил - частенько, отскакивает от уровня "S2" до "Р"
на моей картинке выше
USDJPY вот тут можно попробовать поймать минумум
заметил - частенько, отскакивает от уровня "S2" до "Р"
на моей картинке выше
Посмотри на 5 М., там хорошо видно, 107,04, отскоки с поджатием к низу.
USDJPY вот тут можно попробовать поймать минумум
Не торопись со своими минимумами.
Не торопись со своими минимумами.
не тороплюсь, там минимум будет, сначала небольшого движение, а потом может и окажется основного.
не тороплюсь, там минимум будет, сначала небольшого движение, а потом может и окажется основного.
В большинстве случаев бывает пробой. Как он дальше может себя повести, я не знаю.
Так что будь аккуратен.