FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 132
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Неудачно я залокировался , и вышел тоже, по моему мнению идем вверх. думаю к уровню 140 идем точно.
ну и по GBPUSD тоже самое
так ,куда пойдём?
это обманчиво, думаю щас вверх полетим очень быстро по моим подсчетам, это конечно мое мнение. бывает конечно что и ошибаюсь. немного ждем.
Первый прогноз
ВСе по плану максимум сформирован идем вниз надолго, забываем про эту пару на несколько дней
Для всех кто хочет войти в эту продажу вот будет точка входа в рынок, если сформируется небольшой максимум, т.е. до этой точки должно быть движение вверх тогда продаем по максимуму сегодня где-то в 21:45 (по терминальному времени) уже можно выставлять ордера. А если сформируется минимум, т.е. до этой точки будет движение вниз тогда потом будет небольшая покупка... соответственно цена пойдет вверх но не долго думаю.
скорее всего, вниз пойдёт GBPJPYM5
не уверен, думаю полетим вверх.... ждем в любом случае кто-то из нас прав)))) это радует
Развязка близка)
Ветка называется "тенденции, прогнозы, следствия", а не "бесплатные стратегии, обучение, тестирование"
EURUSD здесь у нас формируется мини максимум, если завтра цена пойдет вниз и не появиться новый минимум, тогда у нас будет снова продажа, посмотрим что будет
Ветка называется "тенденции, прогнозы, следствия", а не "бесплатные стратегии, обучение, тестирование"
Какова на сегодня тенденция ?
Какова на сегодня тенденция ?
да вроде всё выше, смотрите. или вас что-то другое интересует