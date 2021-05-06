FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 132

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Неудачно я залокировался , и вышел тоже, по моему мнению идем вверх. думаю к уровню 140 идем точно.


 

ну и по GBPUSD тоже самое


 
Alexsandr San:

так ,куда пойдём? 


это обманчиво, думаю щас вверх полетим очень быстро по моим подсчетам, это конечно мое мнение. бывает конечно что и ошибаюсь. немного ждем.

 
ALEKSANDR GADZERA:
Первый прогноз

ВСе по плану максимум сформирован идем вниз надолго, забываем про эту пару на несколько дней

Для всех кто хочет войти в эту продажу вот будет точка входа в рынок, если сформируется небольшой максимум, т.е. до этой точки должно быть движение вверх тогда продаем по максимуму сегодня где-то в 21:45 (по терминальному времени)  уже можно выставлять ордера. А если сформируется минимум, т.е. до этой точки будет движение вниз тогда потом будет небольшая покупка... соответственно цена пойдет вверх но не долго думаю.


 
Alexsandr San:

скорее всего, вниз пойдёт GBPJPYM5


не уверен, думаю полетим вверх.... ждем в любом случае кто-то из нас прав)))) это радует

 

Развязка близка) 


 
Хочу обратить внимание тех, кто хочет ветку под снос по причине отсутствия инструкции аналитиков по баблокосу:

Ветка называется "тенденции, прогнозы, следствия", а не "бесплатные стратегии, обучение, тестирование"
 

EURUSD здесь у нас формируется мини максимум, если завтра цена пойдет вниз и не появиться новый минимум, тогда у нас будет снова продажа, посмотрим что будет


[Удален]  
Ivan Butko:
Ветка называется "тенденции, прогнозы, следствия", а не "бесплатные стратегии, обучение, тестирование"

Какова на сегодня тенденция ?

 
Alexsandr San:

Какова на сегодня тенденция ?

да вроде всё выше, смотрите. или вас что-то другое интересует

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