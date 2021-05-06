FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 206
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не сегодня так завтра должны подойти к 107.
Не сегодня так завтра должны подойти к 107.
Не, я против)
Не, я против)
Блин, и что мне теперь делать прикажешь?)))
Блин, и что мне теперь делать прикажешь?)))
Разворачивайте вверх)))
я рискну верх - вроде, большое количество Индикаторов, указывает верх. USDJPYM30
Ну теперь то уже да.
На реале - не всё, так радужно.
мой вход, дал медведям - по жрать.
нужно подождать немного.
На реале - не всё, так радужно.
мой вход, дал медведям - по жрать.
Не переживайте
надеюсь - прогноз не подведёт. Индикаторы надеюсь, не подведут
можете на 4-5 дней забыть , будет вверх идти.
Ваши слова - да Богу, уши!
Ваши слова - да Богу, уши!
Вот спрашивается, кому я подарочки даю. Кому точки входа показываю.
В пустоту видимо. Удалю свои скрины.