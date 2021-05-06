FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 206

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Не сегодня так завтра должны подойти к 107.


 
Aleksandr Yakovlev:

Не сегодня так завтра должны подойти к 107.


Не, я против)

 
ALEKSANDR GADZERA:

Не, я против)

Блин, и что мне теперь делать прикажешь?)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Блин, и что мне теперь делать прикажешь?)))

Разворачивайте вверх)))

 
Alexsandr San:

я рискну верх - вроде, большое количество Индикаторов, указывает верх.   USDJPYM30


Ну теперь то уже да.

 
Alexsandr San:

На реале - не всё, так радужно.

мой вход, дал медведям - по жрать.


нужно подождать немного.

 
Alexsandr San:

На реале - не всё, так радужно.

мой вход, дал медведям - по жрать.


Не переживайте


 
Alexsandr San:

надеюсь - прогноз не подведёт. Индикаторы надеюсь, не подведут 

можете на 4-5 дней забыть , будет вверх  идти.

 
Alexsandr San:

Ваши слова - да Богу, уши!

Вниз на 76.0 йена идет,слить счет можно полностью.
 
Alexsandr San:

Ваши слова - да Богу, уши!

Вот спрашивается, кому я подарочки даю. Кому точки входа показываю.

В пустоту видимо. Удалю свои скрины.

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