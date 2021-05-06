FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 235
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем привет пятый раз зашел по EURJPY вниз на 110.10 .Все начинает двигаться быстрее.
Нуу, это вы зря батенька. Сейчас покупки только.
Всем привет пятый раз зашел по EURJPY вниз на 110.10 .Все начинает двигаться быстрее.
а зря, он метит верх EURJPYH2
Нуу, это вы зря батенька. Сейчас покупки только.
Прямо сейчас пробивает 116,15 и вниз на 115,50
Нуу, наше дело предупредить.
Нуу, наше дело предупредить.
Спасибо Александр,Лесоруб по фибам должен обрыв вниз увидеть по EURJPY...
Вы можете оказаться правы, пара сейчас борется, куда ей рвануть
хотя, больше шансов верх
Спасибо Александр,Лесоруб по фибам должен обрыв вниз увидеть по EURJPY...
Я не сомневаюсь в ТС Лесоруба. Иногда до этого обрыва проходит 100-300П.
Он может себе это позволить. Такая у него ТС.
А как с вами обстоят дела?. Можете себе такое позволить?.
И по этой паре первая значимая цель 118,000-118,250
Вторая цель 122.000
Я не сомневаюсь в ТС Лесоруба. Иногда до этого обрыва проходит 100-300П.
Он может себе это позволить. Такая у него ТС.
А как с вами обстоят дела?. Можете себе такое позволить?.
А я купил по этой паре.