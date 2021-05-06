FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 235

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Всем привет пятый раз зашел по EURJPY вниз на 110.10 .Все начинает двигаться быстрее.
 
Alexxl2008:
Всем привет пятый раз зашел по EURJPY вниз на 110.10 .Все начинает двигаться быстрее.

Нуу, это вы зря батенька. Сейчас покупки только.

[Удален]  
Alexxl2008:
Всем привет пятый раз зашел по EURJPY вниз на 110.10 .Все начинает двигаться быстрее.

а зря, он метит верх  EURJPYH2

EURJPYH2

 
Aleksandr Yakovlev:

Нуу, это вы зря батенька. Сейчас покупки только.

Прямо сейчас пробивает 116,15 и вниз на 115,50 
 
Alexxl2008:
Прямо сейчас пробивает 116,15 и вниз на 115,50 

Нуу, наше дело предупредить.

 
Aleksandr Yakovlev:

Нуу, наше дело предупредить.

Спасибо Александр,Лесоруб по фибам должен обрыв вниз увидеть по EURJPY...
[Удален]  
Alexxl2008:
Спасибо Александр,Лесоруб по фибам должен обрыв вниз увидеть по EURJPY...

Вы можете оказаться правы, пара сейчас борется, куда ей рвануть

хотя, больше шансов верх   

 
Alexxl2008:
Спасибо Александр,Лесоруб по фибам должен обрыв вниз увидеть по EURJPY...

Я не сомневаюсь в ТС Лесоруба. Иногда до этого обрыва проходит 100-300П.

Он может себе это позволить. Такая у него ТС.

 А как с вами обстоят дела?. Можете себе такое позволить?.

И по этой паре первая значимая цель 118,000-118,250

Вторая цель 122.000

 
Aleksandr Yakovlev:

Я не сомневаюсь в ТС Лесоруба. Иногда до этого обрыва проходит 100-300П.

Он может себе это позволить. Такая у него ТС.

 А как с вами обстоят дела?. Можете себе такое позволить?.

Торгую  без стопов 11 лет,только лок ордера,уровень риска 1000%. 500-600 пунктов против рынка система держит.И чем их больше,тем лучше.Два брокера со мной вежливо расстались.
 

А я купил по этой паре.


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