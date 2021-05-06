FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 386
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Кабель не хочет падать, Дно нащупал, но под вопросом
насчет низов, это под вопросом, перед рывком вверх остался последний уровень сопротивления 1.17697, и потом впереди только небо
сигнал хочет появится в верх - ещё пока не подтверждён. Скорее всего закрепится и пойдёт к 1.18335
сигнал хочет появится в верх - ещё пока не подтверждён. Скорее всего закрепится и пойдёт к 1.18335
а чо за сигнал? И чем Н1 отличается от Н2?
а чо за сигнал? И чем Н1 отличается от Н2?
почти не чем - но по мне, лучше 2 - он уже точно, подтверждает направление
AUD\USD тоже метит в верх
линии крестиком - если их пробьёт вниз - значит пойдёт вниз
почти не чем - но по мне, лучше 2 - он уже точно, подтверждает направление
Если так рассуждать, то Н3 еще надежнее, а еще надежнее Н4, только размер стопа(если он есть конечно) увеличивается, и рентабельность уменьшается
Если так рассуждать, то Н3 еще надежнее, а еще надежнее Н4, только размер стопа(если он есть конечно) увеличивается, и рентабельность уменьшается
не знаю как объяснить - короче так для меня лучше, на 2 часовом вижу развитие - на других тоже вижу но хуже
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сигнал - это не значит, что уже нужно открываться - я как закрепится сигнал, устанавливаю типа отложенный ордер( у меня заменяет горизонтальная линия)
не знаю как объяснить - короче так для меня лучше, на 2 часовом вижу развитие - на других тоже вижу но хуже
понимаю, тогда такое явление называется подгонка под текущие условия, ну такое бывает, скорость движения наиболее ярко видна на Н2, но у этого явления есть одна особенность, через некоторое время эта ясность с Н2 уйдет
Интересно, пойдет дальше вверх? Или не пойдет?
пока писал, фунтец отмочил, бабах, упал, миллиметраж рядом со стопом, чо там вообще происходит?
Интересно, пойдет дальше вверх? Или не пойдет?
пока писал, фунтец отмочил, бабах, упал, миллиметраж рядом со стопом, чо там вообще происходит?
Привет. Ну что тут можно сказать. Крепись.