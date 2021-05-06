FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 386

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Кабель не хочет падать, Дно нащупал, но под вопросом


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Sergey Lazarenko:

насчет низов, это под вопросом, перед рывком вверх остался последний уровень сопротивления 1.17697, и потом впереди только небо


сигнал хочет появится в верх - ещё пока не подтверждён. Скорее всего закрепится и пойдёт к 1.18335 

Файлы:
EURUSDH2_1.18335.png  36 kb
 
SanAlex:

сигнал хочет появится в верх - ещё пока не подтверждён. Скорее всего закрепится и пойдёт к 1.18335 

а чо за сигнал? И чем Н1 отличается от Н2?

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

а чо за сигнал? И чем Н1 отличается от Н2?

почти не чем - но по мне, лучше 2 - он уже точно, подтверждает направление 

Файлы:
EURUSDH1.png  30 kb
[Удален]  

AUD\USD тоже метит в верх 

линии крестиком - если их пробьёт вниз - значит пойдёт вниз 

Файлы:
AUDUSDH2_777777.png  33 kb
AUDUSDH1.png  32 kb
 
SanAlex:

почти не чем - но по мне, лучше 2 - он уже точно, подтверждает направление 

Если так рассуждать, то Н3 еще надежнее, а еще надежнее Н4, только размер стопа(если он есть конечно) увеличивается, и рентабельность уменьшается

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Sergey Lazarenko:

Если так рассуждать, то Н3 еще надежнее, а еще надежнее Н4, только размер стопа(если он есть конечно) увеличивается, и рентабельность уменьшается

не знаю как объяснить - короче так для меня лучше, на 2 часовом вижу развитие - на других тоже вижу но хуже 

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сигнал - это не значит, что уже нужно открываться - я как закрепится сигнал, устанавливаю типа отложенный ордер( у меня заменяет горизонтальная линия)

 
SanAlex:

не знаю как объяснить - короче так для меня лучше, на 2 часовом вижу развитие - на других тоже вижу но хуже 

понимаю, тогда такое явление называется подгонка под текущие условия, ну такое бывает, скорость движения наиболее ярко видна на Н2, но у этого явления есть одна особенность, через некоторое время эта ясность с Н2 уйдет 

 

Интересно, пойдет дальше вверх? Или не пойдет?

пока писал, фунтец отмочил, бабах, упал, миллиметраж рядом со стопом, чо там вообще происходит?


 
Sergey Lazarenko:

Интересно, пойдет дальше вверх? Или не пойдет?

пока писал, фунтец отмочил, бабах, упал, миллиметраж рядом со стопом, чо там вообще происходит?


Привет. Ну что тут можно сказать. Крепись.


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