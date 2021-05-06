FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 566
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вчера меня выбило по еве. По БУ.
Сегодня было обновление максимума от 10 сентября сего года.
Тогда цена от этой точки сходила порядка 300 п.
В общем после обновления максимума на откате совершил сделку.
По еве проведите линию 1,18900. Если цена уйдет ниже и закрепиться (на М5),будет доливка.
По фунту так же не плохо прокатился. Рынок щедрый. Сегодня опять дал зайти.
По фунту 1,33370. По еврофунту докупился 0,89175
По еврофунту сигнал вчера выкладывал. Стоит БУ уже. Жду в общем.
Если интересно мое мнение по какой другой паре, спрашивайте.
не могу сказать точно - сигналы все верх показывают, но бывает всякое, может и резко вниз рухнуть
- вот этот уровень 1.21263 что то хочет сказать
не могу сказать точно - сигналы все верх показывают, но бывает всякое, может и резко вниз рухнуть
- вот этот уровень 1.21263 что то хочет сказать
Спорить нет смысла. Все может быть)))
Спорить нет смысла. Все может быть)))
вот если бы " P " пробило в ближайшее время, то тогда может сходить вниз
Не не Рустам, все закончили. до туда не дойдет, падем, тут немного другая фигура... эт вы конечно зря на покупку... вам виднее конечно.
Вот примерно так
Вот тут первая остановка будет
ну может вот так хрень получиться.... очень бы не хотелось конечно.
Либо вот так , я больше за второй вариант
GBPUSD я считаю что больше ничего не держит, должны рухнуть очень сильно и очень быстро
GBPUSD я считаю что больше ничего не держит, должны рухнуть очень сильно и очень быстро
Фунта держит сопротивление 1.33100-1,33120
Не, не держит, ЩАс шлёпнемся, немного терпения мой друг. сегодня как я думаю еще около 150 пунктов должны упасть. Кароч посмотрим, не будет торопить события.
Думаю что от сюда на М5
Не, не держит, ЩАс шлёпнемся, немного терпения мой друг. сегодня как я думаю еще около 150 пунктов должны упасть. Кароч посмотрим, не будет торопить события.
Думаю что от сюда на М5
если мой индикатор не обманывает то может и вправду, в Вашу сторону пойти к 1.32558 .
если мой индикатор не обманывает то может и вправду, в Вашу сторону пойти к 1.32558 .
индикатор никогда не обманывает) он историю показывает)) конечно пойдет куда оно денется... только маловато взяли.
примерно вот так
Возможен отскок.