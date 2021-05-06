FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 425

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ALEKSANDR GADZERA:

EURNZD Если текущий бар закроется восходящим тогда снова рухнем, что скорее всего.


Рухнем, рухнем... Что так возбудился?


 

Индекс баксика нарисовал экстремум, вот и Еврику пора начать корректироваться:


 
Lesorub:

Рухнем, рухнем... Что так возбудился?


Хорошее место для ордера, редко такое поймаешь. 10-20k можно снять за пару месяцев с одной позиции.

 
Плохо только то, что счет центовый. А так да.)))
 
Aleksandr Yakovlev:
Плохо только то, что счет центовый. А так да.)))

А какая разница?  Больший лот ставь и все...

10, 20, 30, 40

И маневра больше!

 
Lesorub:

А какая разница?  Больший лот ставь и все...

10, 20, 30, 40

И маневра больше!

Не, у меня реал)))

 

EURNZD Собака червивая, только лосей пособирали


 
ALEKSANDR GADZERA:

EURNZD Собака червивая, только лосей пособирали


Евру смотри, все разом отобьешь!

И фунта, пунктов на 80 в бай...

 

Половину позиции закрыл. Жду перебитие импульса и на тесте еже 1 сделку можно сделать.


 
Aleksandr Yakovlev:

Половину позиции закрыл. Жду перебитие импульса и на тесте еже 1 сделку можно сделать.


Не, будем падать думаю 
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