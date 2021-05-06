FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 425
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
EURNZD Если текущий бар закроется восходящим тогда снова рухнем, что скорее всего.
Рухнем, рухнем... Что так возбудился?
Индекс баксика нарисовал экстремум, вот и Еврику пора начать корректироваться:
Рухнем, рухнем... Что так возбудился?
Хорошее место для ордера, редко такое поймаешь. 10-20k можно снять за пару месяцев с одной позиции.
Плохо только то, что счет центовый. А так да.)))
А какая разница? Больший лот ставь и все...
10, 20, 30, 40
И маневра больше!
А какая разница? Больший лот ставь и все...
10, 20, 30, 40
И маневра больше!
Не, у меня реал)))
EURNZD Собака червивая, только лосей пособирали
EURNZD Собака червивая, только лосей пособирали
Евру смотри, все разом отобьешь!
И фунта, пунктов на 80 в бай...
Половину позиции закрыл. Жду перебитие импульса и на тесте еже 1 сделку можно сделать.
Половину позиции закрыл. Жду перебитие импульса и на тесте еже 1 сделку можно сделать.