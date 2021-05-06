FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 102

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vaz:

Тоже связался...

Долился, опять долился и все....

Чувствую себя как младенец, нагадивший в штанишки....

С прошлых двух накоплений я не входил в сделку.

Сейчас решил зайти небольшим лотом.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

С прошлых двух накоплений я не входил в сделку.

Сейчас решил зайти небольшим лотом.


На канадце много накопили?;) ? Продавали уверенно так же
 

Хочу сотку!


 
Lesorub:

Наша трехлитровая "зеленая" банка так  и дождется заветного момента для продаж!

Вновь присмотреться к покупкам бакса можно будет в районе 54 - 53 рублей:


Че случится, вирус одолеют???      

Или палки не врут?

Идёте в противовес своей же стратегии? #951 пост

 
Alexey Nikiforov:

Идёте в противовес своей же стратегии? #951 пост

Вы не понимаете того, о чем пишите...

Того, что сейчас происходит на рынке.

От этого и пустые посты...

 
Lesorub:

Вы не понимаете того, о чем пишите...

Того, что сейчас происходит на рынке.

От этого и пустые посты...

Думаю, сейчас мало кто понимает, что происходит на рынке

 
Alexey Nikiforov:

Думаю, сейчас мало кто понимает, что происходит на рынке

Я понимаю и все вижу...

 
Lesorub:

Я понимаю и все вижу...

Жёсткий вы мужик тогда

 
Alexey Nikiforov:

Жёсткий вы мужик тогда

Держите сигнал на покупку Ены!

Хватит соображалки, заработаете.

А если нет, то на нет и суда нет...


Благодарить не надо...

 
Вообще как таковое информация еще не полная. Скоро появиться новая информация о запасах нефти в штатах, а так-же о количестве вышек. Вполне может быть что будет очередное веселье на рынке. С нынешним падением цен на нефть, у штатов вполне ожидаем спад по обоим показателям.
Пока это панические настроения на одностороннею информацию о решении ОПЕК+.
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