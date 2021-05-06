FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 102
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Тоже связался...
Долился, опять долился и все....
Чувствую себя как младенец, нагадивший в штанишки....
С прошлых двух накоплений я не входил в сделку.
Сейчас решил зайти небольшим лотом.
С прошлых двух накоплений я не входил в сделку.
Сейчас решил зайти небольшим лотом.
Хочу сотку!
Наша трехлитровая "зеленая" банка так и дождется заветного момента для продаж!
Вновь присмотреться к покупкам бакса можно будет в районе 54 - 53 рублей:
Че случится, вирус одолеют???
Или палки не врут?
Идёте в противовес своей же стратегии? #951 пост
Идёте в противовес своей же стратегии? #951 пост
Вы не понимаете того, о чем пишите...
Того, что сейчас происходит на рынке.
От этого и пустые посты...
Вы не понимаете того, о чем пишите...
Того, что сейчас происходит на рынке.
От этого и пустые посты...
Думаю, сейчас мало кто понимает, что происходит на рынке
Думаю, сейчас мало кто понимает, что происходит на рынке
Я понимаю и все вижу...
Я понимаю и все вижу...
Жёсткий вы мужик тогда
Жёсткий вы мужик тогда
Держите сигнал на покупку Ены!
Хватит соображалки, заработаете.
А если нет, то на нет и суда нет...
Благодарить не надо...
Пока это панические настроения на одностороннею информацию о решении ОПЕК+.