FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 512

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Renat Akhtyamov:
ага, пока что кислый денек

Все по разному работают кто ждёт тренд, кто-то отрабатывает точки, кто пипсует  от цены в корридоре.

Цена всегда известна и гадать нет смысла, вот тока время её отработки ?

 

Если будет пробой 1.3151 (текущий) - это оптимальный  вход на бай 

можно даже отложки расставить и защитные на мин вчерашнего дня, кто любит работать с замками. 

 
Rustam Galkeev:

Все по разному работают кто ждёт тренд, кто-то отрабатывает точки, кто пипсует  от цены в корридоре.

Цена всегда известна и гадать нет смысла, вот тока время её отработки ?

согласен

но чем больше движение, тем больше профит

 
Renat Akhtyamov:

согласен

но чем больше движение, тем больше профит

Это да. Но для большого движения нужен импульс и ожидание порой приводит к неправильной трактовке текущей ситуации (сомнения).

Проще брать всё на всех ценовых участках(пипсуя и работая на коротких участках) в  ожидая большого профита на долгосроке... /

 
Rustam Galkeev:

Это да. Но для большого движения нужен импульс и ожидание порой приводит к неправильной трактовке текущей ситуации (сомнения).

Проще брать всё на всех ценовых участках(пипсуя и работая на коротких участках) в  ожидая большого профита на долгосроке... /

У Вас симпатичный график баланса

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ALEKSANDR GADZERA:

Хорошо, как скажете) но не сейчас, сейчас рухнем

Ещё не рухнули?
 
Vladimir Baskakov:
Ещё не рухнули?
🤷🏻‍♂️
 
Rustam Galkeev:
Кто знает куда лесоруб пропал?

Лес рубит

 
Rustam Galkeev:

Да на месте я...

Читаю местные битвы!

Поскольку Евре далеко вниз (палки не врут), баксика отправим в верх:



Все имха...

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Lesorub:

Да на месте я...

Читаю местные битвы!

Поскольку Евре далеко вниз (палки не врут), баксика отправим в верх:



Все имха...

Евре далеко вверх, отдых тебе не на пользу
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