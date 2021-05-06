FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 512
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ага, пока что кислый денек
Все по разному работают кто ждёт тренд, кто-то отрабатывает точки, кто пипсует от цены в корридоре.
Цена всегда известна и гадать нет смысла, вот тока время её отработки ?
Если будет пробой 1.3151 (текущий) - это оптимальный вход на бай
можно даже отложки расставить и защитные на мин вчерашнего дня, кто любит работать с замками.
Все по разному работают кто ждёт тренд, кто-то отрабатывает точки, кто пипсует от цены в корридоре.
Цена всегда известна и гадать нет смысла, вот тока время её отработки ?
согласен
но чем больше движение, тем больше профит
согласен
но чем больше движение, тем больше профит
Это да. Но для большого движения нужен импульс и ожидание порой приводит к неправильной трактовке текущей ситуации (сомнения).
Проще брать всё на всех ценовых участках(пипсуя и работая на коротких участках) в ожидая большого профита на долгосроке... /
Это да. Но для большого движения нужен импульс и ожидание порой приводит к неправильной трактовке текущей ситуации (сомнения).
Проще брать всё на всех ценовых участках(пипсуя и работая на коротких участках) в ожидая большого профита на долгосроке... /
У Вас симпатичный график баланса
Хорошо, как скажете) но не сейчас, сейчас рухнем
Ещё не рухнули?
Кто знает куда лесоруб пропал?
Лес рубит
Да на месте я...
Читаю местные битвы!
Поскольку Евре далеко вниз (палки не врут), баксика отправим в верх:
Все имха...
Да на месте я...
Читаю местные битвы!
Поскольку Евре далеко вниз (палки не врут), баксика отправим в верх:
Все имха...