FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 545

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Aleksandr Yakovlev:

Странный ты. Сам пишешь 90 и тут же говоришь, там же написано 90.

Сам с собой что ли общаешься.


Я отвечал Roman Kutemov

 
Egor Manakhov:

Я отвечал Roman Kutemov

Прочитай с поста 5419 и ниже.

Ты все поймешь.

 

EURUSD  в общем так, для всех кто стоит на продаже, по закрытию этой свечи на Н4 будет откат вверх, на сколько большой, не знаю, так же, может быть треугольник. поэтому, советую залокироваться или что-то, типа того

Ну или второй вариант, если текущий будет восходящим тогда продажа... я конечно же к первому варианты больше склоняюсь)))


 

USDCAD рост будет до закрытия вот этой свечи.

 
ALEKSANDR GADZERA:

EURUSD  в общем так, для всех кто стоит на продаже, по закрытию этой свечи на Н4 будет откат вверх, на сколько большой, не знаю, так же, может быть треугольник. поэтому, советую залокироваться или что-то, типа того

Ну или второй вариант, если текущий будет восходящим тогда продажа... я конечно же к первому варианты больше склоняюсь)))


Как то странно добавляетесь, значительно ниже от ближайшего пробитого локального минимума на 1,8320

 
Egor Manakhov:

Как то странно добавляетесь, значительно ниже от ближайшего пробитого локального минимума на 1,8320

На том уровне должна замкнуться фигура. хотя я ценовые цели пока не прогнозирую, не особо они интересны... 

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

USDCAD рост будет до закрытия вот этой свечи.

здесь свами соглашусь - только она ещё вернётся вниз и от туда можно будет войти в BUY

Файлы:
USDCADH2_1.31602.png  62 kb
USDCADH4.png  32 kb
 

Резкий взлёт.

 
Rustam Galkeev:

Резкий взлёт.

И по закрытию свечи на м30 встаем в продажи.

Вплоть до 1,3100 (это 1 цель)

 

Вид отработки от опорной точки на скрине... ./

Файлы:
rGl0UrbaJS.png  29 kb
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