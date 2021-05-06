FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 545
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Странный ты. Сам пишешь 90 и тут же говоришь, там же написано 90.
Сам с собой что ли общаешься.
Я отвечал Roman Kutemov
Я отвечал Roman Kutemov
Прочитай с поста 5419 и ниже.
Ты все поймешь.
EURUSD в общем так, для всех кто стоит на продаже, по закрытию этой свечи на Н4 будет откат вверх, на сколько большой, не знаю, так же, может быть треугольник. поэтому, советую залокироваться или что-то, типа того
Ну или второй вариант, если текущий будет восходящим тогда продажа... я конечно же к первому варианты больше склоняюсь)))
USDCAD рост будет до закрытия вот этой свечи.
EURUSD в общем так, для всех кто стоит на продаже, по закрытию этой свечи на Н4 будет откат вверх, на сколько большой, не знаю, так же, может быть треугольник. поэтому, советую залокироваться или что-то, типа того
Ну или второй вариант, если текущий будет восходящим тогда продажа... я конечно же к первому варианты больше склоняюсь)))
Как то странно добавляетесь, значительно ниже от ближайшего пробитого локального минимума на 1,8320
Как то странно добавляетесь, значительно ниже от ближайшего пробитого локального минимума на 1,8320
На том уровне должна замкнуться фигура. хотя я ценовые цели пока не прогнозирую, не особо они интересны...
USDCAD рост будет до закрытия вот этой свечи.
здесь свами соглашусь - только она ещё вернётся вниз и от туда можно будет войти в BUY
Резкий взлёт.
Резкий взлёт.
И по закрытию свечи на м30 встаем в продажи.
Вплоть до 1,3100 (это 1 цель)
Вид отработки от опорной точки на скрине... ./