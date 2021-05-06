FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 570

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Вот кстати на М5 по еве конструкция стандартная. Отрабатывает в 80% случаев. 

Сделка в селл. На объемах вверх и импульсом (тоже на объеме) вниз.

Закрепление и вниз должна идти.


 

Биткоин...)

 
Aleksandr Yakovlev:

Вот кстати на М5 по еве конструкция стандартная. Отрабатывает в 80% случаев. 

Сделка в селл. На объемах вверх и импульсом (тоже на объеме) вниз.

Закрепление и вниз должна идти.


EUUSD Тут все тоже самое.... Дневной максимум.... тоже падаем  не так конечно быстро как GBPUSD

 
sterva:

Биткоин...)

Да вот он вам сдался.... ноги в рот ему))

 
ALEKSANDR GADZERA:

Да вот он вам сдался.... ноги в рот ему))

Воздухом торговать куда перспективней. Биткоинов никто не знает сколько нашлепали, а воздух посчитать можно.)

 
sterva:

Воздухом торговать куда перспективней. Биткоинов никто не знает сколько нашлепали, а воздух посчитать можно.)

На крипте и акциях кардинально другой анализ не такой как на Форекс. 

Если на Форексе Фрактальная геометрия, математика и т.д. то на Акациях и Крипте, Глубокий фундаментальный анализ. Тут уж кому, что проще...

 

GBPUSD  утомило.... следующая точка вот тут... может уже просто упадем.???? чтоб откат в 13:15 не зацепил...


[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD  утомило.... следующая точка вот тут... может уже просто упадем.???? чтоб откат в 13:15 не зацепил...


Да успокойся ты уже со своим падением, открой недельный график для начала
 
Vladimir Baskakov:
Да успокойся ты уже со своим падением, открой недельный график для начала

Выкинете свои индикаторы. 

Когда через 2 недели они будут продажу показывать, мы уже на 500 пунктов упадем. 

В первый день, когда будущий трейдер пришел на Форекс, его нужно учить не пользоваться индикаторами, хоть кто нибудь бы, это кому нибудь объяснил.. все что в открытом доступе уж тем более в терминале это не работает для торговли... когда вы это уже уясните. 


Прокомментируйте тогда вот это место в своем индикаторе...???? смешно.... и глупо...


[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

Выкинете свои индикаторы. 

Когда через 2 недели они будут продажу показывать, мы уже на 500 пунктов упадем. 

В первый день, когда будущий трейдер пришел на Форекс, его нужно учить не пользоваться индикаторами, хоть кто нибудь бы, это кому нибудь объяснил.. все что в открытом доступе уж тем более в терминале это не работает для торговли... когда вы это уже уясните. 


Прокомментируйте тогда вот это место в своем индикаторе...???? смешно.... и глупо...


Комментировать это твоя прерогатива
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