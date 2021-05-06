FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 570
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Вот кстати на М5 по еве конструкция стандартная. Отрабатывает в 80% случаев.
Сделка в селл. На объемах вверх и импульсом (тоже на объеме) вниз.
Закрепление и вниз должна идти.
Биткоин...)
Вот кстати на М5 по еве конструкция стандартная. Отрабатывает в 80% случаев.
Сделка в селл. На объемах вверх и импульсом (тоже на объеме) вниз.
Закрепление и вниз должна идти.
EUUSD Тут все тоже самое.... Дневной максимум.... тоже падаем не так конечно быстро как GBPUSD
Биткоин...)
Да вот он вам сдался.... ноги в рот ему))
Да вот он вам сдался.... ноги в рот ему))
Воздухом торговать куда перспективней. Биткоинов никто не знает сколько нашлепали, а воздух посчитать можно.)
Воздухом торговать куда перспективней. Биткоинов никто не знает сколько нашлепали, а воздух посчитать можно.)
На крипте и акциях кардинально другой анализ не такой как на Форекс.
Если на Форексе Фрактальная геометрия, математика и т.д. то на Акациях и Крипте, Глубокий фундаментальный анализ. Тут уж кому, что проще...
GBPUSD утомило.... следующая точка вот тут... может уже просто упадем.???? чтоб откат в 13:15 не зацепил...
GBPUSD утомило.... следующая точка вот тут... может уже просто упадем.???? чтоб откат в 13:15 не зацепил...
Да успокойся ты уже со своим падением, открой недельный график для начала
Выкинете свои индикаторы.
Когда через 2 недели они будут продажу показывать, мы уже на 500 пунктов упадем.
В первый день, когда будущий трейдер пришел на Форекс, его нужно учить не пользоваться индикаторами, хоть кто нибудь бы, это кому нибудь объяснил.. все что в открытом доступе уж тем более в терминале это не работает для торговли... когда вы это уже уясните.
Прокомментируйте тогда вот это место в своем индикаторе...???? смешно.... и глупо...
Выкинете свои индикаторы.
Когда через 2 недели они будут продажу показывать, мы уже на 500 пунктов упадем.
В первый день, когда будущий трейдер пришел на Форекс, его нужно учить не пользоваться индикаторами, хоть кто нибудь бы, это кому нибудь объяснил.. все что в открытом доступе уж тем более в терминале это не работает для торговли... когда вы это уже уясните.
Прокомментируйте тогда вот это место в своем индикаторе...???? смешно.... и глупо...