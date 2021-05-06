FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 58

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Vladimir Baskakov:
Прогностический детский сад. Такими методами давно никто не пользуется. 

Ваш Чиф показал, какими методами нужно пользоваться...

Тогда точно, без штанов останешься.

 
Lesorub:


Гифки прикольные )

 
Лесоруб, а ты сам находишь опорные свечи и цели или индюк работает?
 
Ivan Butko:
Лесоруб, а ты сам находишь опорные свечи и цели или индюк работает?
Иван, видно, ты забываешь то, о чем недавно спрашивал... О чем писал людям и что тебе отвечали. Печально... 
 
Lesorub:
Иван, видно, ты забываешь то, о чем недавно спрашивал... О чем писал людям и что тебе отвечали. Печально... 
Мне много кто пишет, и я много кому пишу, так что сорян. Память подводит
 
Ivan Butko:
Мне много кто пишет, и я много кому пишу, так что сорян. Память подводит
Ну так посмотри свои личные сообщения... 
 
Lesorub:
Ну так посмотри свои личные сообщения... 

А можешь мне тоже это информацию дать? Интересна твоя система. По ссылке, которая у тебя профиле не совсем все понял по этому паттерну 

 
Alexey Nikiforov:

А можешь мне тоже это информацию дать? Интересна твоя система. По ссылке, которая у тебя профиле не совсем все понял по этому паттерну 

А что не понятно? 
 
Lesorub:
А что не понятно? 

Как паттерн находить, и как уровни наносить. Точнее я понял, что за паттерн, но ты вроде не все паттерны отмечаешь 

 
Alexey Nikiforov:

Как паттерн находить, и как уровни наносить. Точнее я понял, что за паттерн, но ты вроде не все паттерны отмечаешь 

Да нет проблем... Мне не жаль, чиркни в личку, чтоб здесь не флудить. 
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