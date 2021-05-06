FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 58
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Прогностический детский сад. Такими методами давно никто не пользуется.
Ваш Чиф показал, какими методами нужно пользоваться...
Тогда точно, без штанов останешься.
Гифки прикольные )
Лесоруб, а ты сам находишь опорные свечи и цели или индюк работает?
Иван, видно, ты забываешь то, о чем недавно спрашивал... О чем писал людям и что тебе отвечали. Печально...
Мне много кто пишет, и я много кому пишу, так что сорян. Память подводит
Ну так посмотри свои личные сообщения...
А можешь мне тоже это информацию дать? Интересна твоя система. По ссылке, которая у тебя профиле не совсем все понял по этому паттерну
А можешь мне тоже это информацию дать? Интересна твоя система. По ссылке, которая у тебя профиле не совсем все понял по этому паттерну
А что не понятно?
Как паттерн находить, и как уровни наносить. Точнее я понял, что за паттерн, но ты вроде не все паттерны отмечаешь
Как паттерн находить, и как уровни наносить. Точнее я понял, что за паттерн, но ты вроде не все паттерны отмечаешь