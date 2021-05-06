FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 580

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ALEKSANDR GADZERA:

AUDUSD вот тут вроде все. вершина тоже сформирована. идем вниз


короче ты по всем позам встал за укрепление американский доллар

 

Киви/Японская йена, отбой от уровня Месячного ранга сопротивления 73.241


 
Sergey Lazarenko:

короче ты по всем позам встал за укрепление американский доллар

Если честно не обратил даже внимание на это.

 

NZDUSD  вот еще одна хорошая точка на продажу. можно вставать на всю котлету.


 
ALEKSANDR GADZERA:

Если честно не обратил даже внимание на это.

а сие заметно, если сегодня хлестанет против тебя, то пипец депозиту, не выдержит такой нагрузки

 

Ауди/Киви, на утро понедельника зажало цену между уровнями, в узком канале


 
Sergey Lazarenko:

а сие заметно, если сегодня хлестанет против тебя, то пипец депозиту, не выдержит такой нагрузки

не хлестнет думаю... поднимем))))

Самый лучший сигнал сейчас по EURJPY  100% ый можно так сказать. там без вариантов 100-200 пунктов заберем. лижбы не много  откатилось

Вот так возможно


 

При откатах фунта и пробое мин экстремума пятницы снова покупки,

точки разворотов /текущий /

Если цена пойдёт выше 1.3367 можно рассматривать продажи, оптимальный вариант

пробой 1.3396 поиск входов на селл.


 
Rustam Galkeev:

При откатах фунта и пробое мин экстремума пятницы снова покупки,

точки разворотов /текущий /

Если цена пойдёт выше 1.3367 можно рассматривать продажи, оптимальный вариант

пробой 1.3396 поиск входов на селл.


что за календарь МАйя вы хоть объясните))))

 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPJPY общий тренд вместе с GBPUSD вниз.

Если тут сформируется максимум тогда можно от сюда встать на продажу


Ну по закрытию М15 можно продавать, максимум сформировался   


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