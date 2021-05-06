FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 580
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AUDUSD вот тут вроде все. вершина тоже сформирована. идем вниз
короче ты по всем позам встал за укрепление американский доллар
Киви/Японская йена, отбой от уровня Месячного ранга сопротивления 73.241
короче ты по всем позам встал за укрепление американский доллар
Если честно не обратил даже внимание на это.
NZDUSD вот еще одна хорошая точка на продажу. можно вставать на всю котлету.
Если честно не обратил даже внимание на это.
а сие заметно, если сегодня хлестанет против тебя, то пипец депозиту, не выдержит такой нагрузки
Ауди/Киви, на утро понедельника зажало цену между уровнями, в узком канале
а сие заметно, если сегодня хлестанет против тебя, то пипец депозиту, не выдержит такой нагрузки
не хлестнет думаю... поднимем))))
Самый лучший сигнал сейчас по EURJPY 100% ый можно так сказать. там без вариантов 100-200 пунктов заберем. лижбы не много откатилось
Вот так возможно
При откатах фунта и пробое мин экстремума пятницы снова покупки,
точки разворотов /текущий /
Если цена пойдёт выше 1.3367 можно рассматривать продажи, оптимальный вариант
пробой 1.3396 поиск входов на селл.
При откатах фунта и пробое мин экстремума пятницы снова покупки,
точки разворотов /текущий /
Если цена пойдёт выше 1.3367 можно рассматривать продажи, оптимальный вариант
пробой 1.3396 поиск входов на селл.
что за календарь МАйя вы хоть объясните))))
GBPJPY общий тренд вместе с GBPUSD вниз.
Если тут сформируется максимум тогда можно от сюда встать на продажу
Ну по закрытию М15 можно продавать, максимум сформировался #5788